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Talep etmek ne demek, ne anlama gelir? Talep etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Talep Etmek#Talep#TDK
Talep etmek ne demek, ne anlama gelir Talep etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan talep, matlap kelimesinden türetilmiştir. Bazı kaynaklarda ''matlup'' olarak geçen matlap sözcüğü, istenen şey demektir. Talep etmek ise bir şeyin gerçekleşmesini istemek anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali ''talepkar'' ve ''talip'' şeklinde yazılır. Talep Etmek ne demek, ne anlama gelir? Talep Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Talep Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İstemek 2- Temenni Etmek 3- Dilemek 4- Ummak 5- Rica etmek 6- Rağbet

 7- İstirham etmek 8- Meram 9- Murat etmek 10- Heveslenmek 11- Teşne olmak

 Talep Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günlük hayatta sıklıkla kullanılan talep etmek kelimesi, dilemek, istemek, arzu etmek anlamına gelir. Resmi kurumlara yapılan başvurular için de aynı kelime kullanılır.

 Talep kelimesinin geçtiği diğer tamlamalar ve kalıp ifadeler şunlardır.

 1- Arz - Talep Dengesi

 2- Talep Dilekçesi

 3- Talep Gücü

 4- Talep eğrisi

 5- Talep müzekkeresi

 6- Talep mektubu

 Talep Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre talep etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Talep Etmek - Doğru Kullanım

 Talepetmek - Yanlış Kullanım

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 Talep Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu hayatta talep ettiğimiz her şeye sahip olamayız maalesef.

 2- Resepsiyondan otelin internet şifresini talep ettim.

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#Talep Etmek#Talep#TDK

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