Talebe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Talebenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Talebe kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş ve gündelik hayatta da yaygın olarak kullanılan kelimelerin başında Talebe kelimesi gelmektedir. Talebe kelimesinin eş anlamlısı da yer almaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de Talebe kelimesinin eş anlamına dair örnek cümle yer almaktadır.

Talebe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Talebe kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı "Öğrenci" kelimesidir. Bu kelimenin tek anlamı yer almaktadır.

Talebenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

- Okulda düzenlenen geziye bütün öğrenciler katılmıştı.

- İki tane öğrenci kütüphaneye geçmiş harıl harıl ders çalışıyorlardı.

- Okuldaki bütün öğrenciler bu hocayı çok seviyordu.

- Öğrencilik hayatım boyunca her zaman başarılı oldum.

- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından öğrenciler için özel olarak öğrenci kartı verilmektedir.

- Öğrenci demek öğrenmeye açık olan kimse demektir.

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- Öğretmen ile öğrenci arasındaki diyalog çok ince bir çizgi üzerinden yürümelidir.