Takdir etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdir etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Takdir Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Beğenmek 2- Alkışlamak 3- Kıymetini Bilmek 4- Tahsin etmek 5- Alkışlamak

6- Değerini anlamak 7- Güzel bulmak 8- Övmek 9- Fehmetmek

Takdir Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılan takdir etmek kelimesi, başarılı bulmak ve tasvip etmek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnek kelimeler:

1- Takdir-e Şayan: Takdir edilmesi gereken,

2- Takdirname: Not ortalaması yüksek olan öğrencilere dönem sonunda verilen başarı belgesi

Takdir Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

Takdir Etmek - Doğru Kullanım

Takdiretmek - Yanlış Kullanım

Takdir Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Onun gibi çalışkan ve uslu öğrencileri takdir etmek ve desteklemek gerek.''