Takdir etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdir etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Takdir Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Beğenmek 2- Alkışlamak 3- Kıymetini Bilmek 4- Tahsin etmek 5- Alkışlamak
6- Değerini anlamak 7- Güzel bulmak 8- Övmek 9- Fehmetmek
Takdir Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
1- Takdir-e Şayan: Takdir edilmesi gereken,
2- Takdirname: Not ortalaması yüksek olan öğrencilere dönem sonunda verilen başarı belgesi
Takdir Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:
Takdir Etmek - Doğru Kullanım
Takdiretmek - Yanlış Kullanım
Takdir Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Onun gibi çalışkan ve uslu öğrencileri takdir etmek ve desteklemek gerek.''