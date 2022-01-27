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Takdir etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdir etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Takdir etmek ne demek, ne anlama gelir Takdir etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Kadir kelimesinden türetilen takdir sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kadir hem yüceltmek hem de hükme varmak anlamına gelirken takdir etmek, karşındaki kişinin davranışlarını ya da sözlerini beğendiğini belli etmek demektir. Bu kelime bir kimsenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlamak manasında da kullanılır. İslam literatüründe ise takdir sözcüğü, alınyazısı anlamına gelir. Takdir Etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdir Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Takdir Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Beğenmek 2- Alkışlamak 3- Kıymetini Bilmek 4- Tahsin etmek 5- Alkışlamak

 6- Değerini anlamak 7- Güzel bulmak 8- Övmek 9- Fehmetmek

 Takdir Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılan takdir etmek kelimesi, başarılı bulmak ve tasvip etmek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnek kelimeler:

 1- Takdir-e Şayan: Takdir edilmesi gereken,

 2- Takdirname: Not ortalaması yüksek olan öğrencilere dönem sonunda verilen başarı belgesi

 Takdir Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

 Takdir Etmek - Doğru Kullanım

 Takdiretmek - Yanlış Kullanım

 Takdir Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Onun gibi çalışkan ve uslu öğrencileri takdir etmek ve desteklemek gerek.''

 

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