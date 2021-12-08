Tağşiş nedir, ne demek? TDK'ya göre tağşiş anlamı ve kullanımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
G.Sarayda merakla beklenen karar Fatih Terim...G.Saray'da merakla beklenen karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Ankaragücünün efsane başkanı hayatını kaybettiAnkaragücü'nün efsane başkanı hayatını kaybetti#Ankaragücü
CHPye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsunCHP'ye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsun#Gençlik Ve Spor Bakanı
Hindistana facia... İlk görüntüler geldi Genelkurmay başkanını taşıyorduHindistan'a facia... İlk görüntüler geldi! Genelkurmay başkanını taşıyordu#Hindistan
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Halk koronadan ölürken gizli partide eğlenceHalk koronadan ölürken gizli partide eğlence! #İngiltere
Sosyal medyada gündem oldu Hastanede ortalığı birbirine katmıştı... Şok detaylarSosyal medyada gündem oldu! Hastanede ortalığı birbirine katmıştı... Şok detaylar#Koronavirüs
Melisin kavalyesiMelis'in kavalyesi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Tağşiş nedir, ne demek? TDK'ya göre tağşiş anlamı ve kullanımı

#Tağşiş Nedir#Tağşiş#Tağşiş Ne Demek
Tağşiş nedir, ne demek TDKya göre tağşiş anlamı ve kullanımı

Günlük yaşantıda zaman zaman özellikle gastronomide ve altın gibi maddelerde karşılaştığımız tağşiş kelimesinin anlamı merak ediliyor. Tağşiş kelimesiyle birlikte kullanım alanları ve kullanımı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki tağşiş nedir, ne demek? İşte TDK'ya göre tağşiş kelimesinin kullanımı ve anlamı...

Haberin Devamı

Uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan tağşiş kelimesi ne demek, TDK’ya göre anlamı, tağşiş kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne soruları gündemde yer alıyor. Altın gibi değerli madenlerde kullanılan tağşiş kelimesi ile ilgili detaylar haberimizde...

TAĞŞİŞ NEDİR?

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

TAĞŞİŞ NE DEMEK TDK'YA GÖRE ANLAMI

Haberin Devamı

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi "Tağşiş" olarak tanımlanıyor. Kelimenin anlamı TDK'da ise şöyle yer alıyor; "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma."

TAĞŞİŞ KELİMESİ KULLANIMI

- Tağşiş etmek

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tağşiş Nedir#Tağşiş#Tağşiş Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları