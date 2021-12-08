Tağşiş nedir, ne demek? TDK'ya göre tağşiş anlamı ve kullanımı

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Uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan tağşiş kelimesi ne demek, TDK’ya göre anlamı, tağşiş kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne soruları gündemde yer alıyor. Altın gibi değerli madenlerde kullanılan tağşiş kelimesi ile ilgili detaylar haberimizde...

TAĞŞİŞ NEDİR?

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

TAĞŞİŞ NE DEMEK TDK'YA GÖRE ANLAMI

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Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi "Tağşiş" olarak tanımlanıyor. Kelimenin anlamı TDK'da ise şöyle yer alıyor; "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma."

TAĞŞİŞ KELİMESİ KULLANIMI

- Tağşiş etmek