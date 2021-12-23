Taç ne demek, ne anlama gelir? Taç kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Pek çok kişi taç kelimesinin anlamını bilse bile, aslına bakılırsa çok daha fazla anlamı olduğunu ifade etmek gerekir. Tüm anlamları aynı zamanda Türkçede halk arasında yaygın biçimde değişik alanlarda kullanılır.

Taç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farklı yerlerde birden fazla anlamı ile beraber Türkçede taç kelimesi önemli bir yere sahiptir.

- Güç, iktidar ya da soyluluk adına hükümdarlıklarda giyilen, genelde değerli taşlarla yapılmış özel başlık

- Gelinler için ya da güzellik yarışmalarında temsil olarak kullanılan ilk başlık

- Çiçeğin dıştan ikinci halkasında yer alan yapraklarının bütünü

- Futbol maçlarında yan taraftan elle topu kullanma kuralı

Bu şekilde daha birçok farklı anlamdan bahsetmek mümkün.

Taç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Taç kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden oldukça fazla sayıda anlama sahiptir. Ancak özellikle hükümdarlık için, soyluluk ve güç ile iktidar konusunda kullanılan bir süslü başlık olarak anlatmak mümkün. Aynı zamanda güzellik yarışmalarında ya da gelinler için de yine başlık olarak kullanılır. Bu şekilde farklı anlamları ile beraber günlük hayatta amaca uygun biçimde kullanılabilir. Özellikle çiçeklerde ve futbol maçları üzerinden de anlama sahip olduğunu eklemek mümkün.