Taç ne demek, ne anlama gelir? Taç kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Taç ne demek, ne anlama gelir? Taç kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Taç#Taç Ne Demek
Taç ne demek, ne anlama gelir Taç kelimesinin TDK sözlük anlamı

Belki de en fazla anlama sahip sözcükler içerisinde taç kelimesi gelir. Günlük yaşamda ise birçok değişik alanda değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Peki, Taç ne demek, ne anlama gelir? Taç kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Pek çok kişi taç kelimesinin anlamını bilse bile, aslına bakılırsa çok daha fazla anlamı olduğunu ifade etmek gerekir. Tüm anlamları aynı zamanda Türkçede halk arasında yaygın biçimde değişik alanlarda kullanılır.

 Taç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Farklı yerlerde birden fazla anlamı ile beraber Türkçede taç kelimesi önemli bir yere sahiptir.

 - Güç, iktidar ya da soyluluk adına hükümdarlıklarda giyilen, genelde değerli taşlarla yapılmış özel başlık

 - Gelinler için ya da güzellik yarışmalarında temsil olarak kullanılan ilk başlık

 - Çiçeğin dıştan ikinci halkasında yer alan yapraklarının bütünü

 - Futbol maçlarında yan taraftan elle topu kullanma kuralı

 Bu şekilde daha birçok farklı anlamdan bahsetmek mümkün.

 Taç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Taç kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden oldukça fazla sayıda anlama sahiptir. Ancak özellikle hükümdarlık için, soyluluk ve güç ile iktidar konusunda kullanılan bir süslü başlık olarak anlatmak mümkün. Aynı zamanda güzellik yarışmalarında ya da gelinler için de yine başlık olarak kullanılır. Bu şekilde farklı anlamları ile beraber günlük hayatta amaca uygun biçimde kullanılabilir. Özellikle çiçeklerde ve futbol maçları üzerinden de anlama sahip olduğunu eklemek mümkün.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Taç#Taç Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA