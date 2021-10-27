T ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu t harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

Haberin Devamı

İlk harfi T olan ülkeler ve diğer şehirler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Tacikistan

2- Türkmenistan

3- Türkistan

4- Trablusgarp

5- Torino

6- Tokyo

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Taç

2- Tir

3- Tül

4- Ten

5- Tas

6- Tan

7- Tez

8- Tek

9- Tik

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Tane

2- Tayt

3- Tela

4- Teke

5- Taze

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Tahıl

2- Tayfa

3- Teori

4- Talat

5- Talaş

6- Tüzel

7- Telaş

8- Takip

9- Tufan

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Takaza

2- Terane

3- Tufeyl

4- Tabure

5- Temrin

6- Tahsis

7- Temsil

8- Teşhir

9- Takdir

10- Tahmin

11- Terazi

12- Tahkir

13- Temyiz

14- Tefeci

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Tantana

2- Tamirat

3- Tadilat

4- Tesadüf

5- Teraküm

6- Temayül

7- Telakki

8- Tepkime

9- Taarruz

10- Taaccüp

T HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Tazminat

2- Teçhizat

3- Tezelzül

4- Tecessüm

5- Tebessüm

6- Tagayyür

Haberin Devamı

T HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Tat

2- Küt

3- Pot

4- Yat

5- Kat

T HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Biat

2- Şart

3- Kart

4- Sırt

5- Şort

6- Yurt

T HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Uzlet

2- Atlet

3- Buket

4- İtaat

5- İbret

6- Memat

7- Geoit

T HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Sıklet

2- Misket

3- Gıybet

4- Akıbet

5- Gurbet

6- İcabet

7- İcazet

8- İkamet

9- İbadet

10- Fıtrat

11- Kudret

12- Vuslat

13- Kanaat

14- İsabet

15- Emanet

16- İbaret

T HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Aparat

2- Apolet

3- Taksirat

4- Atalet

5- Ufunet

6- Asalet

7- Akamet

8- Islahat

T HARFİ İLE BİTEN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Katarakt

2- Tazminat