Sürünücü Gövde İle Üreme Nedir, Hangi Bitkilerde Ve Canlılarda Görülür? Sürücü Gövdeyle Üremenin Özellikleri

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Özellikle belli başlı bazı meyvelerde çok sık görülen üreme türleri içerisinde sürünücü gövde ile üreme yer almaktadır. Dalları ve aynı zamanda gövde üzerindeki gözenekler kapsamında öne çıkan bu üreme türü, ana gövde üzerinden yeni bir bitkinin ortaya çıkmasına imkan tanımaktadır. Bu yönüyle aynı zamanda kendiliğinden üreme yeteneğine sahip önemli üreme çeşitleri arasında geldiğini ifade etmek gerekir.

Sürünücü Gövde ile Üreme Nedir?

Ana gövdeden gelişen dalların ya da gövde üzerindeki gözlerin toprak ile teması neticesinde, yaşanan köklenme ile yeni bitkinin oluşması sürünücü gövde ile üremedir. Bu şekilde dalın ya da gövde üzerindeki gözlerin uzaması üzerinden toprağa değdiği andan itibaren, toprak ile bir bütün haline gelmesi üzerinde yeni bir bitki oluşumu sağlanmaktadır. Böylece önemli ve yüksek bir verim elde edilirken, birçok farklı meyve ve sebze çeşidinden faydalanma imkânı elde edilir. Bu özel üreme yöntemi ile önemli bir yere sahip olan seçenekler içerisinde geliyor.

Sürünücü Gövde Hangi Bitkilerde ve Canlılarda Görülür?

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Özel ve aynı zamanda verimli bir yapı olarak günümüzde sürünücü gövde ile üreme ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda birçok farklı meyve ve sebze türü üzerinden, uygun koşullar altında gerçekleşen bir üreme yöntemidir.

- Çilek

- Sarmaşık

- Üzüm

- Portakal

- Böğürtlen

- Kavak

- Elma

- Farklı fındık türleri

Bu şekilde görüldüğü üzere yukarıdaki meyve ve sebzeler ile beraber, önemli oranda verim elde etme imkanı yakalanmaktadır. Kendiliğinden gövde üzerindeki dalların ya da gözlerin toprağa değmesi neticesinde, yeni bir bitki elde etme olanağı sağlanır. Bu sebepten dolayı üretim kapsamında geniş bir alan bırakılır ve böylece daha etkin şekilde sebze meyve üretimi sağlanır.

Sürünücü Gövdeyle Üremenin Özellikleri

Birçok farklı özelliği ile beraber önemli üreme yöntemleri arasında sürünücü gövde ile üreme gelmektedir.

- Ana gövde üzerindeki dallar ya da gözlerin toprağa temas etmesi ile üreme imkanı verir.

- Birçok farklı meyve ve sebze türünde görünür.

- Toprağın üstündeki bitkilerin geniş bir alana yayılmasını sağlar.

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- Aynı genetik özelliğe sahip bitkilerin oluşumunu destekler.

- Yeni bitki oluşumu üzerinden kök gelişimini sağlar.

- Üreme gözleri ya da dallardan aynı yavru üretimi gerçekleşmiş olur.

- Dünya çapında birçok farklı alanda hem doğal hem de insan eliyle kullanılan bir yöntem olarak öne çıkar.

Bu şekilde yukarıda verilen farklı özellikleri ile beraber en önemli üreme yöntemleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek gerekir.

Sürünücü Gövde ile Üreme Nasıl Yapılır?

Yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organları üzerinden sürünücü gövde ile üreme gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda böylesi önemli bir üreme aynı zamanda İnsan eli üzerinden farklı alanlarda gerçekleşmektedir. O yüzden geniş ve verimli topraklar üzerinden tarla alanlarında üreme sağlanmaktadır. Sürünücü gövde üzerinden üreme gerçekleşeceği için, bitkinin çevresi açık bırakılır. Düzenli olarak sulama ve gerekli koşulların sağlanması ile beraber, etkin bir şekilde üreme olanağı desteklenmektedir. Bu sayede ek bir uğraş gerektirmeden, ana gövde üzerinden dallar ve gözler ile beraber yeni bir bitki üretimi sağlanır. Bu da doğal olarak daha fazla sebze meyve elde etme olanağı anlamına gelmektedir.