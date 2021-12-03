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Süreç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürecin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Süreç#Eş Anlamlısı
Süreç kelimesinin eş anlamlısı nedir Sürecin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlamlı kelimeler daha çok okul çağlarında okutulan derslerden biridir. Bunun yanı sıra normal hayatta da eş anlamlı kelimeler merak edilir. Bu bakımdan Süreç kelimesinin eş anlamlısı da bu merak edilen konular arasındadır. Peki, gün içerisinde birçok defa karşılaştığımız süreç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürecin TDK ışığında eş anlamlı örnek cümleleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Süreç sözcüğünün Proses, ilerleyen ve vetire kelimelerinden oluşan toplamda üç adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu sözcükler süreç ile aynı şekilde yazılmasa da anlam bakımından birebir aynı kullanılabilmektedir.

 Süreç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 İnsanların günlük hayatta sahip olmak istedikleri bilgilerde birisi de eş anlamlı kelimelerdir. Özellikle süreç kelimesi kullanım alanı bakımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu kelimenin eş anlamlısı da araştırılmaktadır. Süreç kelimesinin yerine ilerleyen ya da vetire kelimeleri kullanılabilir. Bu bakımdan vetire ve ilerleyen kelimeleri süreç kelimesinin eş anlamları olmaktadır.

 Süreç kelimesi aralarında birlik ve beraberlik olan ve belirli zaman dilimlerinde tekrarlanan manasında kullanılmaktadır. Bu anlamda cümlelerde geçen belli bir zamanı ya da düzeni ifade eden kelimelerde süreç yerine ''ilerleyen'' kelimesi kullanılabilmektedir.

 Sürecin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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 - Bu zor süreçte yanımda olduğun için sana çok teşekkür ediyorum.

 - Patronum ilerleyen zamanlarda maaşıma zam yapabileceğini söyledi.

 - O kendisini tanıma vetiresinde birçok sorunla karşı karşıya kaldı.

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#TDK#Süreç#Eş Anlamlısı

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