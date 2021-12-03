Süre kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Belli bir zamanı ve dönemi gösteren kelime süre olarak ifade edilir. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile hayatın birçok farklı alanda kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bununla beraber değişik yerlerde aynı anlam üzerinden kullanılabilecek bir de eş anlamlı sözcüğü yer almaktadır. Böylece daha zengin bir şekilde Türkçeyi kullanma imkanı elde edilebilir.

Süre Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Süre kelimesinin eş anlamlısı ‘vade’ sözcüğüdür. Özellikle vadeli ya da vadesiz türemiş kelimeleri üzerinden bankalar için çok fazla kullanılır. Yani bu durumda vade kelimesi herhangi bir durumun suresini anlatmaktadır. Bu süre gün veya ay ile beraber yıl gibi zaman dilimleri olabilir. Yani Türkçede kullanılacak olan cümleler konusunda vade ve süre kelimesi eş anlamlı olarak aynı şekilde değerlendirilebilir.

Sürenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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Türk Dil Kurumu üzerinden süre kelimesi için eş anlamlı olarak vade sözcüğü öne çıkmaktadır. Böylece taşımış olduğu aynı anlam ile cümle içerisinde her daim kullanılabilir.

‘’Ne yazık ki onun vadesi dolmuş.’’

‘’Bu işi bitirmek için ne kadar vadesi var?’’

Yukarıda görüldüğü gibi vade kelimesinin yerine aynı şekilde süre sözcüğü ile kullanılabilir.