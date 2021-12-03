Süre kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Hazırlıklarını tamamladık diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı'Hazırlıklarını tamamladık' diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Süre kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Süre#Eş Anlamlısıü
Süre kelimesinin eş anlamlısı nedir Sürenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Süre kelimesi için aynı zamanda Türkçede alternatif olarak bir eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Böylece taşımış olduğu anlamı ile beraber değişik yerlerde sürü kelimesine karşılık olarak kullanılabilir. Peki, süre kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgiler.

Haberin Devamı

Belli bir zamanı ve dönemi gösteren kelime süre olarak ifade edilir. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile hayatın birçok farklı alanda kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bununla beraber değişik yerlerde aynı anlam üzerinden kullanılabilecek bir de eş anlamlı sözcüğü yer almaktadır. Böylece daha zengin bir şekilde Türkçeyi kullanma imkanı elde edilebilir.

 Süre Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Süre kelimesinin eş anlamlısı ‘vade’ sözcüğüdür. Özellikle vadeli ya da vadesiz türemiş kelimeleri üzerinden bankalar için çok fazla kullanılır. Yani bu durumda vade kelimesi herhangi bir durumun suresini anlatmaktadır. Bu süre gün veya ay ile beraber yıl gibi zaman dilimleri olabilir. Yani Türkçede kullanılacak olan cümleler konusunda vade ve süre kelimesi eş anlamlı olarak aynı şekilde değerlendirilebilir.

 Sürenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Haberin Devamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden süre kelimesi için eş anlamlı olarak vade sözcüğü öne çıkmaktadır. Böylece taşımış olduğu aynı anlam ile cümle içerisinde her daim kullanılabilir.

 ‘’Ne yazık ki onun vadesi dolmuş.’’

 ‘’Bu işi bitirmek için ne kadar vadesi var?’’

 Yukarıda görüldüğü gibi vade kelimesinin yerine aynı şekilde süre sözcüğü ile kullanılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Süre#Eş Anlamlısıü

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları