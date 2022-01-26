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Sulu yemekler nelerdir? Etli ve etsiz sulu yemek çeşitleri listesi ve isimleri

#Sulu Yemekler#Yemek#Etli Yemek
Sulu yemekler nelerdir Etli ve etsiz sulu yemek çeşitleri listesi ve isimleri

Türk mutfağında birbirinden farklı tarifler ve lezzetli yemekler bulunmaktadır. Türk mutfağında neredeyse her yörede sulu yemekler bulunur. Sulu yemeklerin de çok sayıda çeşidi yer almaktadır. Sulu yemekler nelerdir? Etli ve etsiz sulu yemek çeşitleri listesi ve isimleri nedir tüm detayları ile derledik.

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Sulu yemeklerin her yöreye özel birbirinden farklı çeşitleri bulunur. Etli ve etsiz olarak yapılan bu sulu yemeklerin tarifleri de özenle uygulanmalıdır.

 Sulu Yemekler Nelerdir?

 Türk mutfağında birbirinden farklı tarifler ve çeşitli yemekler yer almaktadır. Özellikle de sulu yemekler herkes tarafından çok merak edilir. Sulu yemek yaparken önemli tekniklere hakim olunmalıdır. Sulu yemek yaparken önemli olan kıvamı tutturmaktır. Kıvamı yoğun olarak tutan sulu yemeklerde isteğe bağlı bazı baharatlar ve çeşitli ürünler de kullanılabilir. Özellikle etli sulu yemeklerin yanı sıra etsiz sulu yemekler de bulunmaktadır. Türkiye genelinde birbirinden farklı bölgelerde çeşitli sulu yemekler bulunur. Sulu yemek yapılırken ise tarife sadık kalınması çok önem taşımaktadır.

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 Etli ve Etsiz Sulu Yemek Çeşitleri Listesi ve İsimleri

 Günümüzde etli sulu yemekler arasında genellikle şu yemekler yer almaktadır;

Sebzeli ve Kuşbaşı Etli Güveç

Misket Köfteli Ekşili Köfte

Kıymalı Patates Yemeği

Etli Bezelye Yemeği

Tavuk Yahnisi

Terbiyeli Köfte Yemeği

Tavuklu Bezelye Yemeği

Etli Sulu Bamya Yemeği

Sulu Kanat Yemeği

Etli Türlü Yemeği

Kıymalı Patlıcan Yemeği

Etli Taze Fasulye

Etli Barbunya Yemeği

Bol Etli Yeşil Fasulye Yemeği

Etli Patatesli Bamya Yemeği

Etli Patates Yemeği

Etsiz sulu yemekler ise şu şekilde sıralanabilir;

Semizotu Yemeği

Patatesli Taze Barbunya

Patates Türlüsü

Pirpirim Aşı

Semizotu yemeği

Madımak Yemeği

Nohutlu Kabak Yemeği

Malatya Usulü Kurutulmuş Patlıcanlı ve Biberli Sulu Yemek

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Konya Usulü Topalak Çorba

Barbunya Yemeği

Nohut Yemeği

Etsiz Kuru Fasulye

Bezelye Yemeği

Sulu Patates Yemeği

Yoğurtlu Semizotu Yemeği

Etsiz Bamya Yemeği

Sulu Yemekler En Pratik Nasıl Yapılır?

 Sulu yemeklerin pratik ve kolay bir şekilde yapılması için öncelikle tüm malzemelerin hazırlanması gerekmektedir. O nedenle öncelikle yemeğin sebzeleri ve varsa eti doğranır. Doğranan malzemeler kenara alındıktan sonra derin bir tencerenin içerisine yağ konulur. Biraz kızdırılan yağın içine doğranan soğanlar aktarılır. Soğanlar da pembeleşene kadar tavada çevrilir. Soğanlar yanmadan kokusu çıkınca yemeğin salçası eklenir. Salça da güzelce kavrulduktan sonra yemeğin sebzeleri konulur. Yemeğin sebzelerinin eklenmesinin ardından ise et ve sebzeler de konulur. Malzemeler iyice harmanlandıktan sonra tencereye su eklenir. Sebzeleri geçene kadar su konulduktan sonra yemeğin baharatı ve tuzu da konulmaktadır. Sulu yemek ağzı kapalı olarak tencerede bir süre pişmeye devam edecektir. Zeytinyağlı sulu yemekler genellikle soğuduktan sonra daha lezzetli olabilir.

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 Sulu Yemeklerin Lezzetli Olması İçin Püf Noktalar Nelerdir?

 Sulu yemeklerin lezzetli ve doğru bir kıvama sahip olması için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle sulu yemeğin sebzeleri ve eti çok büyük doğranmamalıdır. Tüm malzemeler eşit şekilde doğranmalıdır. Sonrasında ise soğanların yanmamasına dikkat edilmeli. Sulu yemekler ağzı kapaklı tencerede piştiği zaman daha rahat bir şekilde kıvam alabilir. Ayrıca sulu yemeklerde doğru baharatlar kullanılmalıdır. Baharat kullanımı sulu yemeklerde çok taşımaktadır.

 Türk Mutfağında Sulu Yemekler

 Türk mutfağında Osmanlı döneminden beri çok sayıda sulu yemek yapılmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde sulu yemeklere kuruyemişler de katılmaktaydı. Birbirinden lezzetli sulu yemeklerin malzemeleri de farklılık göstermektedir. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra sulu yemeklerde kullanılan ürünler de çok önem taşımaktadır. Sulu yemeklerde teknikler bilinmeli. 

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