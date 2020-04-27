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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu bu hafta yayınlanacak

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, bu hafta Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu’nun bu hafta açıklanacağını duyurdu.

Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu bu hafta yayınlanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu’nun bu hafta açıklanacağını söyledi. Bilgiyi sosyal medya hesabından duyuran Aydoğdu, “Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un direktifleriyle hazırlıklar yapıldı; kılavuz, bu hafta yayınlanacak” dedi.

MEB şube müdürlüğü rotasyon uygulaması iki yıldır yapılmıyordu.

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