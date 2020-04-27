Eğitim
Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu bu hafta yayınlanacak
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, bu hafta Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu’nun bu hafta açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Şube Müdürlüğü Rotasyon Kılavuzu’nun bu hafta açıklanacağını söyledi. Bilgiyi sosyal medya hesabından duyuran Aydoğdu, “Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un direktifleriyle hazırlıklar yapıldı; kılavuz, bu hafta yayınlanacak” dedi.
MEB şube müdürlüğü rotasyon uygulaması iki yıldır yapılmıyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle