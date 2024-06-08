'Stressiz bir ortam için elimizden geleni yapıyoruz'

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Bu sene 3 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınava dair açıklamalar yaptı. Ersoy, bir yıla yakın sürecin bu hafta sonu sona ereceğini belirterek şunları söyledi:

“Kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulundan gelen bir süredir kazanımlarla beraber binlerce hocamız, bu öğrencilerimiz için çalışma süreçlerini başlattı. Bu cumartesi, pazar süreç nihayete erecek. Biz bu süreç için tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye güzel bir konfor olsun diye stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz.

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SONUÇLAR 17 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Şu anda Ankara merkezli olmak üzere 81 ilde sınav koordinasyon merkezimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimizi kısacası tüm herkese yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz. Bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayımız 245 merkezde Kıbrıs Lefkoşa ve Zagreb'de sınava girecek. İnşallah bu sınav onlar için başarılı bir şekilde olur ve biz onların bir yıllık, iki yıllık çalışmalarının karşılığı alması için elimizden geleni yaptık. Bu sınav onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık, çabaladık. Sınav sonucu ne olursa olsun onlar bizim en değerlilerimiz. Sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan onların en kıymetlisi olduğumuzu düşünerek inşallah bizler de üzerimize düşen görev olarak çalıştıklarının karşılığını vererek güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da ilan edeceğiz.”