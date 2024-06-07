×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimÖSYM Başkanı’ndan YKS mesajı

ÖSYM Başkanı’ndan YKS mesajı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#Ali Ersoy#ÖSYM Başkanı’Ndan YKS Mesajı
ÖSYM Başkanı’ndan YKS mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 12:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylara seslendiği bir mesaj yayınlandı.

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Ersoy’un sosyal medya hesabında paylaştığı mesajı şöyle: “Kıymetli kardeşlerim, aylardır süren yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonu sınava gireceksiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav olacağını umuyorum. Sınav sonucunuz ne olursa olsun bilmenizi isterim ki sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sınav günü kimlik ve sınav giriş belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Sınavdan en az bir saat önce sınav binasında olmanız faydalı olacak. Başarılar diliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#Ali Ersoy#ÖSYM Başkanı’Ndan YKS Mesajı

BAKMADAN GEÇME!