ÖSYM Başkanı’ndan YKS mesajı

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Ersoy’un sosyal medya hesabında paylaştığı mesajı şöyle: “Kıymetli kardeşlerim, aylardır süren yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonu sınava gireceksiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav olacağını umuyorum. Sınav sonucunuz ne olursa olsun bilmenizi isterim ki sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sınav günü kimlik ve sınav giriş belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Sınavdan en az bir saat önce sınav binasında olmanız faydalı olacak. Başarılar diliyorum.”