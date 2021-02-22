‘Staj Seferbirliği’ne başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ‘Senin için SeferBiriz’ temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Staj Seferbirliği’ programı başvuruları ‘kariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ üzerinden alınmaya başlandı. Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir ‘Staj Seferbirliği’ programıyla desteklenecek. Programda, fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izlenecek. Başvurularını ‘kariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderecek.

BAŞVURU VE DEĞERLEME SÜRECİ

Programa, önlisans 2’nci sınıf, lisans 3 ve 4’üncü sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler 22 Şubat-22 Mart tarihlerine başvurabilecek. Adaylar, aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek. Adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği ön görüldüğünden program, önlisans 1’inci ile lisans 2’nci sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak, bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak. Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, ‘akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif’ yeterlikleri üzerinden yapılacak. İki aşamalı yapılacak başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada ‘akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif’ olarak üç farklı yeterlilik alanındaki başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak. Öğrenciler ikinci aşamada ise, Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması ve benzeri bilgileri içeren öğrenim, yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu gibi bilgilerini onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacak. Objektif yöntemler esas alınarak yapılan değerlemeler sonucunda, başvuru yapan tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği ‘stajyer havuzuna’ dahil edilecek.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek için yarışacak. Ayrıca üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde, program kapsamında uzun dönemli stajlar da yapılabilecek. Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Tüm bu süreçlerin sistem üzerinden takip edileceği program ile bu yıl, 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı sağlanması hedefleniyor.

GENÇLERİN KARİYERLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan ‘Staj Seferbirliği’ programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi. Programla birlikte, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan çıkıp, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlandı. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden staj, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

Üniversite öğrencileri duyuruları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve ‘Staj Seferbirliği’ resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Resmi internet sitesi ‘cbiko.gov.tr’ adresinden takip edebilecek. ‘Staj Seferbirliği’ programı başvuruları, ‘kariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.