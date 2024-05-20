Spor dostu kampüs için 45 kriter

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YÖK Başkanı Erol Özvar, 'Spor Dostu Kampüs Projesi' kapsamında üniversitelerin değerlendirileceği kriterleri açıkladı. Üniversiteler, kampüste spor faaliyetlerine yönelik uluslararası sertifikaları, yıl içinde katıldığı ve ev sahipliği yaptığı spor müsabakaları, fiziksel aktiviteler için ayırdığı bütçe, sportif faaliyetler için ayrılan alanların da aralarında bulduğu 45 kriter üzerinden değerlendirilecek. Bu kriterler arasında, üniversitede gıda komisyonu oluşturulması, sağlık birimlerinin faaliyetleri, öğrencilerin yanı sıra kurum personelinin de sportif faaliyetlere katılımı, festival organizasyonları, geleneksel oyunlar ve zihin sporlarının uygulanması gibi maddeler yer alıyor.

PERFORMANSLAR YILLIK ÖLÇÜLECEK

Spor Dostu Kampüs değerlendirme kriterleri aracılığıyla üniversitelerin performansları yıllık olarak ölçülecek ve sonuçları her yıl 19 Mayıs haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. YÖK’ten yapılan açıklamada, “YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ait kriterler alan uzmanı akademisyenler ve Üniversite Spor Oyunları Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarla yapılan istişareler sonunda geliştirildi” denildi.