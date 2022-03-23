Somut anlam nedir? Somut anlam örnekleri ile konu anlatımı

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Soyut ve somut üzerinden kelimeler daha çok duyu organları eşliğinde değerlendirilir. Yani duyu organlarına bağlı olarak kelimeler soyut ve somut olmak üzere iki farklı biçimde ele alınır. Böylece birçok değişik yerde taşımış olduğu anlamı ile beraber amaca uygun kullanılır. Herhangi bir durum, olay ya da maddi manevi tanım yapabilmek için soyut ya da somut kelimeler önemlidir.

Somut Anlam Nedir?

Beş duyu organı üzerinden algılanabilen durumlar somut anlam olarak ifade edilmektedir. Yani bunlar içerisinde Koklama, tatma, işitme, görme ve dokunma gibi duyu organları yer almaktadır. Bunlardan en az biriyle temas içerisinde olan varlıklar somut anlam üzerinden ele alınır. Örneğin bir bilgisayar görülen bir varlık olduğu için somut anlam üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda dokunma duyusu üzerinden de ele alınır. Yani bilgisayar diğer bir ifade ile somut bir isimdir. Eğer duyu organların herhangi biri ile bağlantısı yok ise o vakit bu isim soyut anlam üzerinden değerlendirilir. Türkçede bu konuda birçok farklı somut kelime olduğunu ve günlük yaşamda değerlendirildiğini ifade etmek mümkündür.

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Somut Anlam Örnekleri

Türkçede yer alan tüm isimler belli bir anlamı ve aynı zamanda bir kavramı karşılar. Özellikle bu konuda duyu organlarına hitap eden kelimeler somut anlamlı sözcükler olarak ifade edilmekte. Böylece elle tutulabilen, gözle görülebilen, dokunulabilen, duyulan ve koklanan birçok varlık somut olarak ifade edilir. Böylece somut anlam üzerinden bu konuda birçok farklı örnek kelime ya da kelime gruplarını söylemek mümkündür.

- Kitap

- Telefon

- Araba

- Su

- Hava

- Güneş

- Işık

- Rüzgar

- Elma

- Taş

- Koku

- Çiçek

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi Türkçe üzerinden daha sayısı sözcük ifade edilebilir. Aynı zamanda Burada dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur. Genel anlamda dile getirilen tüm bu kelimeler isim ya da sıfattır. Çünkü bu açıdan isim ya da sıfatlar soyut ya da somut kelimeler şeklinde ele alınır ve değerlendirilir.

Somut Anlam Konu Anlatımı

Beş duyu organı ile beraber algılanan birçok isim ve sıfat somut anlam olarak değerlendirilir. Bu doğrultuda hem kelime hem de cümle üzerinden somut anlamları ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda görmek, duymak, hissetmek, koklamak ve tatmak ön plana çıkar. Verilen bu da uyukluyor organlardan herhangi bir ya da birileri söz konusu ise, o vakit bu varlık somut olarak ifade edilir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur. Örneğin bazı kelimeler somut anlamı taşırken aynı zamanda aynı kelime soyut olarak değerlendirilir. Mesela hava kelimesi günlük yaşamda nefes alınan oksijen şeklinde ifade edilirken, havalı gibi kelime kapsamında duyu organlarının dışında bir ifade elde edilebilir.

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Somut Anlam Örnek Cümleler

Somut anlam üzerinden aynı zamanda birçok farklı örnek cümle kurmak mümkün.

Bu benim en sevdiğim müziktir.

Ben bugün işe araba ile gideceğim.

Dağlar bugün ne kadar güzel görünüyor.

Güneş sisteminde bir sürü gezegen bulunur.

En çok kitap bende var.

Bu şekilde yukarıdaki örneklere bakıldı vakit siyahla çizilmiş olan kelimelerin somut anlam taşıdığı görülmektedir. Bu şekilde hem tek başına hem de cümle içerisinde anlamı ve amacına uygun biçimde farklı yerlerde kullanılabilir.