Şirvan İsminin Anlamı Nedir? Şirvan Ne Demek? Şirvan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Şirvan isminin kökeni Türkçe değildir. Yeni doğan pek çok çocuğa ise bu isim verilmektedir. Şirvan ismi erkek bebeklere verilen bir isimdir. Şirvan isminin iki tane anlamı yer almaktadır.

Şirvan İsminin Anlamı Nedir?

Şirvan isminin ilk anlamı İran'da yer alan bir kent adıdır. İkinci anlamı ise aslan barınağı olarak belirlenmiştir.

Şirvan Ne Demek?

Şirvan demek aslan barınağı demektir. İran'da ise bir kent adı olarak kullanılmaktadır.

Şirvan Adının Özellikleri

Şirvan ismine sahip olan kişiler öz güvenleri ile bilinmektedir. Oldukça özgüvenli olan bu kişiler toplumda hemen kendini belli etmektedirler. Aynı zamanda kendi benliğini ön plana çıkarmayı çok severler. Liderlik ruhlu olan bu kişiler aynı zamanda çok yaratıcı fikirlere sahip olan kişilerdir. İş hayatında da birçok kişi tarafından takdir edilen kişilerdir. Son derecede hırslı ve kararlı olan kişiler arasında yer almaktadır. Olaylara her zaman mantıksal olarak yaklaşırlar ve sağduyuludurlar.

Analizi ve Kökeni

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Şirvan isminin kader sayısı 2'dir. Şirvan isminin isim numara analizi de vardır. İlk olarak Ş harfi için hayal kurmak ve eğlenceli olmaktır. İkinci harf olan İ harfi için de çokça duygusal olan kişilerdir. Bundan dolayı kolayca incinirler. Üçüncü harf için R harfi ise çok güçlük çekebilirler karar verirken. Dördüncü harf ise V harfi için çok umursamazlardır. Aynı zamanda bu ismin kökeni ise Farsçadır.