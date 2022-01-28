Siper etmek ne demek, ne anlama gelir? Siper etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Siper Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İhtiraz Etmek 2- Korunmak 3- Tevakki Etmek 4- Vikaye 5- Muhafaza Etmek

6- Gizlenmek 7- Fedakarlık yapmak 8- Taviz vermek 9- Tevakki Etmek

10- Sığınmak

Siper Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Siper etmek, bir şeyin olumsuz etkisinden korunmak amacıyla önüne bir şey çekmek ya da korunaklı bir şeyin arkasına saklanmak anlamına gelir. Kendini bir başkası için siper etmek ise fedakarlıkta bulunmak ve canını hiçe saymak manasında kullanılır.

Siper Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Siper etmek, isim soylu bir sözcük (siper) ile fiil soylu bir kelimenin (etmek) birleşmesiyle oluşturulmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Siper Etmek - Doğru Kullanım

Siper Etmek - Yanlış Kullanım

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Siper Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Asker düşman ordusunun yaylım ateşine karşı kendisini siper etti.

2- Un çuvallarını siper ederek kendini kurşunlardan korumaya çalıştı.