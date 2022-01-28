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Siper etmek ne demek, ne anlama gelir? Siper etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Siper Etmek
Siper etmek ne demek, ne anlama gelir Siper etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan siper kelimesi, Osmanlı Devletinin ilk yıllarından beri kullanılmaktadır. Siper kelimesinin sözlük anlamı kalkandır. Korunmak ya da saklanmak için sığınılan yerler için de aynı kelime kullanılır. Siper etmek ise hem sakınmak hem de gizlenmek anlamına gelir. Siper Etmek ne demek, ne anlama gelir? Siper Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

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Siper Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İhtiraz Etmek 2- Korunmak 3- Tevakki Etmek 4- Vikaye 5- Muhafaza Etmek

 6- Gizlenmek 7- Fedakarlık yapmak 8- Taviz vermek 9- Tevakki Etmek

 10- Sığınmak

 Siper Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Siper etmek, bir şeyin olumsuz etkisinden korunmak amacıyla önüne bir şey çekmek ya da korunaklı bir şeyin arkasına saklanmak anlamına gelir. Kendini bir başkası için siper etmek ise fedakarlıkta bulunmak ve canını hiçe saymak manasında kullanılır.

 Siper Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Siper etmek, isim soylu bir sözcük (siper) ile fiil soylu bir kelimenin (etmek) birleşmesiyle oluşturulmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Siper Etmek - Doğru Kullanım

 Siper Etmek - Yanlış Kullanım

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 Siper Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Asker düşman ordusunun yaylım ateşine karşı kendisini siper etti.

 2- Un çuvallarını siper ederek kendini kurşunlardan korumaya çalıştı.

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#TDK#Sözlük#Siper Etmek

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