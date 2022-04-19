Sınıfın 20. öğrencisi: Minnoş

Haberin Devamı

Soğuk ve karlı bir şubat günü Mardin’in Derik ilçesine bağlı Çadırlı İlkokulu’nda sınıfın kapısından içeri bir kedi girdi ve kömür sobasının yanına uzandı. O anda derste olan 3’üncü sınıf öğrencileri hemen kedinin yanına koşup onu sevmeye başladı. O günden sonra o kedi sınıftan bir daha hiç ayrılmadı, öğrenciler onu, o öğrencileri çok sevdi. Ders esnasında masaların, sıraların üzerinde gezen ve en çok kitapların üzerinde uyumayı seven kedi sınıfın maskotu olurken, birçok öğrenci de sonradan Minnoş adını verdikleri bu kedi sayesinde hayvanla iletişim kurmayı öğrendi.

‘İKİNCİ ÖĞRETMEN GİBİ’

Sınıf öğretmeni Meryem Yıldız, öğrencilerinin Minnoş’a nasıl bağlandıklarını şöyle anlattı: “Bir baktık ki penceremizin önünde üşümüş bir kedi var. Kapıyı açtık, sınıftan içeri girdi. İçeri girince 19 öğrencim de hep bir ağızdan ‘Aa kedi geldi’ diyerek yanına koştu. Biz derse devam edince o da öğrencilerin yanında kendine bir yer bulup uyumaya başladı. Böylece sınıfımızın 20’nci öğrencisi oldu. Sınıf içi etkinliklerde çocuklar Minnoş’u da unutmuyorlar. Başlangıçta kediden korkan öğrencilerim vardı ama zaman içinde alıştılar, hayvan sevgisini onunla öğrendiler. Yani Minnoş, öğrencilerimin ikinci bir öğretmeni gibi oldu.”