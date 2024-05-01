Sınıf tekrarı ve devamsızlığa af yok

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Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda, kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı taslağı olmak üzere tarihleri yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin alınan ve alınması gereken tedbirler de konuşuldu. Bakan Tekin, söz konusu sınavlarda çıkacak tüm soruların Millî Eğitim Bakanlığının müfredatındaki kazanımlardan oluştuğu hatırlatarak, öğrenci ve velilerin bu yönde bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca eğitim öğretim yılı başında alınan kararları da hatırlatan Bakan Tekin, sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.