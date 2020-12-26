Sınavlar ertelendi sevinci!

Koronavirüs sebebiyle 16 Kasım’da ara verilen okullarda eğitime uzaktan devam kararı alınmış ancak sınavların yüz yüze yapılacağı belirtilmişti. Daha sonra ilkokullar için sınavlar iptal edildi. Karneler yüz yüze yapılacak tek sınav notuna göre verilecekti. Ancak salgının seyri bu kararı da değiştirdi.

İKİNCİ DÖNEM YAPILACAK

Son kararla ilk dönem sınavları iptal edildi. Daha önce açıklandığı gibi ilkokullarda sınav olmayacak, ortaokullarda performans notu sınav yerine geçecek, liselerde ise 15 Şubat sonrası sınav planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kararı, “Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” sözleriyle duyurdu.

KARNE DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Bakan Ziya Selçuk, birinci dönem sonunda karne basımının ve dağıtımının yapılmayacağını söyledi: “Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak, bu kapsamda derslerle ilgili yapılmış olan sınavlar ve performans çalışmalarına ait puanlar e-Okul sistemine işlenecek.”

‘ZİYA SELÇUK İYİ Kİ VARSIN’

Sınavların ertelenme kararı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kararı sevinçle karşılayan öğrenciler ‘Ziya Selçuk iyi ki varsın’ ve ‘Başardık’ etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Gümüşhane’de de sınavların ertelendiğini duyan çocuklar, haberi doğal buz pistine dönen caddelerde kayarak kutladı.