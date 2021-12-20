Şilte ne demek, ne anlama gelir? Şilte kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Şilte kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Minder 2- Kirlent 3- Yastık 4- Döşek

Şilte Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sert, orta sert ve yumuşak gibi çeşitleri bulunan, zamanla sertleşen zeminlerin üstüne serilen kılıflı minderlere şilte denir. Yatak pedi adıyla da bilinen şilteler, mobilyalardaki sertliği ortadan kaldırır ve ses izolasyonu sağlar

Yatak ve koltuk dışında parke altı ve ambalajlar için özel olarak üretilen şilteler de hem yapı marketlerden hem de internet sitelerinden de alınır.

Şilte Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Şilte kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kanepe, çekyat ve kanepelere serilen, pamuklu minder

İkinci Anlamı: İnşaatlarda ses ve ısı izolasyonu için kullanılan bir tür levha

Şilte Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Yatağın altına şilte serdiğimiz günden beri çok daha konforlu uyuyorum.''