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Şilte ne demek, ne anlama gelir? Şilte kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şilte#Şilte Ne Demek
Şilte ne demek, ne anlama gelir Şilte kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Yunancadan geçmiş olan şilte kelimesi, 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Elyaf ve pamuk gibi hem yumuşak hem de uzun ömürlü kumaşlardan imal edilen minderlere şilte denir. Şilteler üretildikleri malzemelere ve kullanım alanlarına göre birçok türe ayrılır. Örneğin yatak şilteleri biyeli ve süngerlidir. Bunun dışında parkeler için özel olarak üretilen şilte çeşitleri de mevcuttur. Şilte ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Şilte kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Şilte kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Minder 2- Kirlent 3- Yastık 4- Döşek

 Şilte Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sert, orta sert ve yumuşak gibi çeşitleri bulunan, zamanla sertleşen zeminlerin üstüne serilen kılıflı minderlere şilte denir. Yatak pedi adıyla da bilinen şilteler, mobilyalardaki sertliği ortadan kaldırır ve ses izolasyonu sağlar

 Yatak ve koltuk dışında parke altı ve ambalajlar için özel olarak üretilen şilteler de hem yapı marketlerden hem de internet sitelerinden de alınır.

 Şilte Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Şilte kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Kanepe, çekyat ve kanepelere serilen, pamuklu minder

 İkinci Anlamı: İnşaatlarda ses ve ısı izolasyonu için kullanılan bir tür levha

 Şilte Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''Yatağın altına şilte serdiğimiz günden beri çok daha konforlu uyuyorum.''

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