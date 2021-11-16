Sıklamen Çiçeği anlamı nedir? Sıklamen Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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Sıklamen çiçeğinin Latince adı "Cyclamen" olup, çok yıllık bir bitkidir.

Sıklamen Çiçeği Anlamı Nedir?

Sıklamen çiçeği yılın şubat ve nisan ayları arasında çiçek açar. Sıklamen çiçeğinin rengi beyaz ve pembe tonludur. Sıklamen çiçeği 5 parçalıdır. Halk arasında sıklamen çiçeğine tavşan kulağı da denir. Sıklamen çiçeğinin yaklaşık olarak 20'den çok çeşidi vardır.

Sıklamen çiçeğinin anlamı ise "Aşk"tır. Sıklamen çiçeği ile aşk haber verilir, sıklamen çiçeği aşkın habercisidir.

Sıklamen Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder?

Sıklamen çiçeği en fazla yetiştirilen, bahçe, balkon, teras ve iç mekanları süsleyen bir çiçektir. İç mekanlar kadar peyzaj çalışmalarında profesyonellerin de tercih ettiği bir çiçektir. Sıklamen çiçeğinin dayanıklılığı bunda önemli bir etkendir. Sıklamen çiçeği neyi simgeler ve ifade eder konusunu başlıklar halinde şöyle sıralamak olanaklıdır:

Sıklamen çiçeği rengi ve kokusu ile baş döndüren güzellikte bir çiçektir.

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Sıklamen aynı zamanda bir renge de adını vermiş olan bir çiçektir. Sıklamen çiçeğinin rengi çok özel fuşya ile pembe arasında bir tondadır.

Sıklamen çiçeği "aşk"ı simgeler. Sıklamen aşkın habercisi olarak kabul edilir.

Sıklamen çiçeği aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. Yaprağı çay yapılarak tüketildiğinde sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Ayrıca sıklamen çiçeğinin yaprağı adet söktürücü özelliği ile de bilinmektedir.

Sıklamen çiçeği hazımsızlık durumlarında da faydalı bir bitki olarak bilinir