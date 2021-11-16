Sıklamen Çiçeği anlamı nedir? Sıklamen Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
Borsa İstanbula BBVA dopingi Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyorBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! 'Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor'#BORSA İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sıklamen Çiçeği anlamı nedir? Sıklamen Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Sıklamen Çiçeği anlamı nedir Sıklamen Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Modern yaşam insanları doğadan zorunlu olarak uzaklaştırsa bile insanlar doğadan ayrı düşememektedir. Balkonun bir köşesine, camın kenarına, terasa, bahçeye kısacası her ortam ve imkanda bir parça tabiatı yaşayabilmek için yaşam alanlarına bitki ve çiçekleri sokmaya çalışmaktalar. Bahar ayının gelişi ile birlikte yeniden canlanan tabiat ananın uyanışına tanıklık etmek, kuşların cıvıldaşmalarını işitmek, denizin dalgalarını seyre dalmak ve belki de bir tepenin zirvesine tırmanarak ciğerlerine en temiz havayı solumak için kendilerini doğaya, bağ ve bahçelere atmaktadırlar. Bu güzelliklere güzellik katan ise şüphesiz açan rengarenk çiçekler olmaktadır. Sıklamen çiçeği de bu çerçevede merak edilen çiçek türlerinden birisidir. İşte sıklamen çiçeği neyi simgeler, anlamı nedir ve neyi ifade eder gibi ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

  Sıklamen çiçeğinin Latince adı "Cyclamen" olup, çok yıllık bir bitkidir. 

 Sıklamen Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Sıklamen çiçeği yılın şubat ve nisan ayları arasında çiçek açar. Sıklamen çiçeğinin rengi beyaz ve pembe tonludur. Sıklamen çiçeği 5 parçalıdır. Halk arasında sıklamen çiçeğine tavşan kulağı da denir. Sıklamen çiçeğinin yaklaşık olarak 20'den çok çeşidi vardır.

 Sıklamen çiçeğinin anlamı ise "Aşk"tır. Sıklamen çiçeği ile aşk haber verilir, sıklamen çiçeği aşkın habercisidir. 

 Sıklamen Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Sıklamen çiçeği en fazla yetiştirilen, bahçe, balkon, teras ve iç mekanları süsleyen bir çiçektir. İç mekanlar kadar peyzaj çalışmalarında profesyonellerin de tercih ettiği bir çiçektir. Sıklamen çiçeğinin dayanıklılığı bunda önemli bir etkendir. Sıklamen çiçeği neyi simgeler ve ifade eder konusunu başlıklar halinde şöyle sıralamak olanaklıdır: 

Sıklamen çiçeği rengi ve kokusu ile baş döndüren güzellikte bir çiçektir. 

Haberin Devamı

Sıklamen aynı zamanda bir renge de adını vermiş olan bir çiçektir. Sıklamen çiçeğinin rengi çok özel fuşya ile pembe arasında bir tondadır. 

Sıklamen çiçeği "aşk"ı simgeler. Sıklamen aşkın habercisi olarak kabul edilir. 

Sıklamen çiçeği aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. Yaprağı çay yapılarak tüketildiğinde sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. 

Ayrıca sıklamen çiçeğinin yaprağı adet söktürücü özelliği ile de bilinmektedir. 

Sıklamen çiçeği hazımsızlık durumlarında da faydalı bir bitki olarak bilinir

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz