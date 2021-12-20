Sıhhi ne demek, ne anlama gelir? Sıhhi kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Yoğun kar alarmı Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildiYoğun kar alarmı! Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Yetkili isim duyurdu: İşte dünyayı bekleyen en kötü senaryo...Yetkili isim duyurdu: İşte dünyayı bekleyen en kötü senaryo...#Francis Collins
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak#Efes Antik Kenti
Korkutan uyarı Tarih verdiler... Dünya devini iç savaş bekliyorKorkutan uyarı! Tarih verdiler... Dünya devini iç savaş bekliyor! #ABD
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
Yanı başımızda gerilim tırmanıyor, İsrail talimatı verdi Yetkililer en az 2 yıl sürer...Yanı başımızda gerilim tırmanıyor, İsrail talimatı verdi! Yetkililer en az 2 yıl sürer...#İran
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Tepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattıTepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattı!#Muharrem Sarıkaya
Ali Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattıAli Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattı#İzzet Altunmeşe
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sıhhi ne demek, ne anlama gelir? Sıhhi kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sıhhi#Sıhhi Ne Demek
Sıhhi ne demek, ne anlama gelir Sıhhi kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan sıhhi kelimesi, sıhhat sözcüğünden türetilmiştir. Sıhhat sağlık anlamına gelirken, sıhhi, sağlığa faydalı demektir. Bu sözcüğün ''sıhhatli'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Sıhhat kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Sıhhi Faaliyet 2- Sıhhi Tesisat 3- Sıhhi Ruhsat 4- Sıhhi Rapor. Sıhhi ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Sıhhi kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Sıhhi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tıbbi

2- Sağlıklı

3- Nafi

4- Salim

5- Zinde

 Sıhhi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sıhhat ekine nispet eki (i) getirilerek oluşturulan sıhhi kelimesi, insan sağlığına yararlı anlamına gelir. Sağlıkla ilgili tüm kavramlar da sıhhi olarak nitelendirilir. Kelimenin olumsuz hali gayri sıhhi şeklinde yazılır.

 Birçok kelime sıhhi sözcüğü gibi türetilerek dilimize geçmiştir.

 Örnekler: 1- İlim - İlmi 2- Fikir - Fikri 3- Fıtrat - Fıtri

 Sıhhi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Sıhhi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İnsan sağlığına zararı olmayan, sağlıklı, sıhhatli

 İkinci Anlamı: Sağlıkla ilgili, sağlığı ilgilendiren

 Sıhhi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Sıhhi konularda kendi başımıza karar vermek yerine mutlaka uzman hekimlerle görüşmeliyiz.

Haberin Devamı

 2- Arkadaşım, iflas ettikten sonra sıhhi tesisatçılık yapmaya başladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Sıhhi#Sıhhi Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron