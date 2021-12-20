Sıhhi ne demek, ne anlama gelir? Sıhhi kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sıhhi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tıbbi

2- Sağlıklı

3- Nafi

4- Salim

5- Zinde

Sıhhi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıhhat ekine nispet eki (i) getirilerek oluşturulan sıhhi kelimesi, insan sağlığına yararlı anlamına gelir. Sağlıkla ilgili tüm kavramlar da sıhhi olarak nitelendirilir. Kelimenin olumsuz hali gayri sıhhi şeklinde yazılır.

Birçok kelime sıhhi sözcüğü gibi türetilerek dilimize geçmiştir.

Örnekler: 1- İlim - İlmi 2- Fikir - Fikri 3- Fıtrat - Fıtri

Sıhhi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Sıhhi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İnsan sağlığına zararı olmayan, sağlıklı, sıhhatli

İkinci Anlamı: Sağlıkla ilgili, sağlığı ilgilendiren

Sıhhi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sıhhi konularda kendi başımıza karar vermek yerine mutlaka uzman hekimlerle görüşmeliyiz.

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2- Arkadaşım, iflas ettikten sonra sıhhi tesisatçılık yapmaya başladı.