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Sigmund freud psikoseksüel gelişim kuramı nedir, dönemleri ve evreleri nelerdir?

#Eğitim#Araştırma#Sigmund Freud Psikoseksüel Gelişim Kuramı Nedir
Sigmund freud psikoseksüel gelişim kuramı nedir, dönemleri ve evreleri nelerdir

Psikolojinin en temel alanları arasında yer alan dallardan biri olan psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud, insanın kişilik gelişimini ise, çocuklukla ilişkilendirir. Sigmund Freud psikoseksüel gelişim kuramı nedir, dönemleri ve evreleri nelerdir sizler için derledik.

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Freud, bu gelişimi Psikoseksüel gelişim kuramı adı altında anal, oral, latent, fallik ve genital aşamalar olmak üzere beş farklı aşamada incelenir. Bu gelişim evrelerinin her biri ise, kendi içinde libido adı verilen cinsel enerjiyi farklı şekillerde yansıtır

 Sigmund Freud Psikoseksüel Gelişim Kuramı Nedir?

 Freud, kişiliği oluşumunu ve insan davranışlarının altında yatan nedenleri bazı kavramlara göre açıklar. Freud kişiliğin gelişiminde ise, cinselliği ve bilinçaltını temel alıyor. Pek çok psikoloji yaklaşımı kişiliği, genellikle bilinç ve bilinçaltı süreçlerle açıklar. Aynı zamanda Freud ise, bilinçaltı süreçleri, cinselliği ve içgüdüleri ön planda tutar. Freud’un kuramı ise, kişiliğin üç yönü olduğunu gösterir. Bunlar ise; ego, id ve süper egodur.

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 Sigmund Freud Psikoseksüel Gelişim Kuramı Dönemleri ve Evreleri Nelerdir?

 Freud hayatının ilk 6 yılının kişiliğin gelişimi için çok önemli rol oynadığını ifade eder. Bu yönü ile gelişim psikolojisi için aslında önemli bir isimlidir. Diğer yandan da ilk evre kuramcısı olduğu için de gelişim psikolojisi çalışmalarında çok özel bir yeri vardır. Freud kuramında, cinsel gelişimin kişiliğin gelişimi üzerindeki önemini vurgulanır. Freud’a göre gelişim evreleri ise 5 tanedir. Bunlar ise;

 

Oral Dönem

 

Anal Dönem

 

Fallik Dönem

 

Latent (Gizil) Dönem

 

Genital Dönem

 

Oral Dönem (0-1/1.5 yaş)

 Oral dönemde temel alınan haz kaynağı emmedir. Bebeğin sütten çok geç ya da erken ayrılması oral döneme saplanma geliştirmesine neden olabilir. Yetişkinlikte bu saplanma sonucunda çok sakız çiğneme, sigara içme, aşırı yemek yeme gibi davranışlar görülebilir.

 Anal Dönem (1/1.5-3 yaş)

 Fiziksel haz olarak tuvaletini bırakmak ya da tutmak çocuk için büyük önem taşır. Bu dönemde ise, olumlu tuvalet eğitimi yaşantısı çok önemlidir. Baskıcı, cezalandırıcı, hoşgörüsüz tuvalet eğitimi çocukların bu döneme bağımlı kalmasına neden olabilir.

 Freud’a göre çocukken titiz bir tuvalet eğitimi alan çocuklar inatçı, sıkı, cimri, sürekli kendini denetim altında tutan bir kişi olarak gelişebilir. Tuvalet eğitimi çok gevşek olan bir kişilerde vurdumduymaz, aldırmaz, düzensiz, dağınık bir birey olarak yetişebilir.

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 Fallik Dönem (3-6 yaş)

 Fallik dönemde çocuklar cinsel farklılıklara, cinsel organlarına ve onların anlamlarını merak etmeye başlar. Bu davranışın engellenmesi ise çocukta cinselliğe karşı olumsuz bir tutumun ve suçluluk duygularının kaynağı olabilir. Cinsel kimliğin yavaş yavaş kazanılmaya başlandığı bu dönemde, çocuk cinsiyet farklılıklarını fark etmeye başlarken sorular sorar. Merakı nedeni ile azarlanan çocuklarda ise, yetişkinlik döneminde cinsel kimliği benimsemede sorunlar yaşanır.

 Gizil (Latens) Dönem (6-12 yaş)

 Gizil dönemde çocuğun cinsel dürtüsü gizlidir. Bu süreçte çocuk daha çok oyunla ilgilenir. Dönem boyunca çocuklar aynı cinsiyetten arkadaşlarla oynamak ister.

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 Genital dönem (12-18 yaş)

 Genital dönem ise, sonuncu dönemdir. Hızlı fiziksel büyüme ve buluğ çağına erme ile içsel dürtüler giderek artmaya başlar. İlk dört psiko-seksüel dönemi başarı ile geçirmiş olan kişiler bu dönemi de sağlıklı bir şekilde geçirirler. Bu dönemde ise, kişilik, çocuk kişiliğinden yetişkin kişiliğe dönüşür.

 Psiko-sosyal Gelişim Kuramı

 Erikson, Freud’un kuramını temel almasına rağmen ondan farklı olarak kendi kuramını çocukluk ve aile yaşantılarının dışına çıkarmıştır. Ona göre gelişim ise hayat boyu devam eder. Gelişim, aşamalı ve türeyim ilkesi ile açıklanır. Freud’a ek olarak her evrede olumlu ve olumsuz uçları olan bazı

 bunalımlar vardır.

 

 

 

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