Sıfat fiil nedir ve nasıl bulunur? Sıfat fiil (ortaçlar) örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Sıfat fiiller dil bilgisi konularından birisi olarak bilinmektedir. Fiilimsiler; sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil olmak üzere üç farklı gruptan meydana gelmektedir. Bir fiilimsinin sıfat fiil olduğunu anlamak için gelen eklere bakmak gerekmektedir.

Sıfat Fiil Nedir ve Nasıl Bulunur?

Fiilimsiler aynı zamanda eylemsiler olarak da bilinmektedirler. Fiillerden türemelerine rağmen fiillerin tüm özelliklerini göstermemektedirler. Cümle içerisinde isim soylu kelimeler gibi kullanılmalarına rağmen fiil soylu olan kelimeler olarak bilinmektedirler. Fiilimsilerin oluşturulması için fiillere yapım eklerinin eklenmesi gerekmektedir.

Sıfat fiillerin bulunabilmesi için sıfat fiil eklerinin bilinmesi gerekmektedir. Sıfat fiil ekleri;

an (-en),

-ası (-esi),

-mez (-maz),

-ar (-er, -r),

-dik (-dık, -tik, -tık),

-ecek (-acak),

-miş (-mış, -muş, -müş)

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olarak bilinmektedir. Sıfat fiil eklerinin kolay bir şekilde ezberlenmesi için ''Anası mezar dikecekmiş' şeklinde yapılan kodlamayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde sıfat fiil eklerini ezberlemek daha kolay bir hal almaktadır. Sıfat fiilleri bulmak için öncelikle cümle içerisinde bulunan kelimeleri teker teker incelemeniz gerekmektedir. İnceleme yapacağınız kelimenin fiilimsi olması için kökünün fiil olması gerekmektedir. Fillere gelen ''-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş'' eklerine bakmak gerekmektedir. Bir fiile gelen sıfat fiil ekleri o kelimenin sıfat fiil olduğu anlamına gelmektedir.

Sıfat Fiil (Ortaçlar) Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Fiilimsiler içerisinde yer alan sıfat fiil grubu aynı zamanda ortaçlar olarak da bilinmektedir. Bir cümle içerisinde yer alan sıfat fiilleri bulmak için sıfat fiil eklerinin bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda isimlere gelen sıfat fiil ekleri fiilimsi özelliği taşımazlar.

Alt kata taşınan komşumuzla çok iyi anlaştık. Cümlesinde taşınan kelimesinin köküne bakıldığı zaman taşın- fiil köklü olduğu görülmektedir. Sonuna gelen -an eki ise sıfat fiil eki olduğu için bu kelimenin bir fiilimsi olduğu söylenebilir.

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Bu mahalle yaşanası bir yer olmaktan çıktı. Cümlesinde yaşanası kelimesinin köküne bakıldığı zaman yaşa- kelimesinin bir fiil olduğu görülmektedir. Kelimenin sonuna gelen -ası eki ise sıfat fiil eki olduğu için bu kelimenin fiilimsi olduğunu söylemek mümkündür.

Okunulan makale ile ilgili anlaşılmaz yorumlar yaptılar. Cümlesinde anlaşılmaz kelimesinin anla- fiil köküne sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda sonuna gelen -maz ekinin de sıfat fiil eki olduğu bilinmektedir. Bu kelimenin fiilimsi olduğu anlaşılmaktadır.

Giyim ürünlerini her zaman bilinir markalardan almayı tercih eder. Cümlesinde bilinir kelimesinin kökü bil- fiil köklü olduğu için sonuna gelen eki incelemek gerekmektedir. -r eki sıfat fiil eki olduğu için bu kelimenin de fiilimsi olduğunu söylemek mümkündür.

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Tüm şehirleri gezerek gitmedik yer bırakmadı. Cümlesinde gitmedik kelimesinin köküne bakıldığı zaman git- fiil köklü olduğu görülmektedir. Sonuna gelen -dik eki ise sıfat fiil eki olarak ifade edilebilir.

Ödevler el yazısı ile yazılmayacak denmişti. Cümlesinde yazılmayacak kelimesinin köküne bakıldığı zaman yaz- fiil köklü olduğu görülmektedir. Sonunda yer alan -acak eki ise sıfat fiil eki olarak bilinmektedir.

Olgunlaşmış meyveleri dalından topladık. Cümlesinde olgunlaş- kelimesinin fiil kökenli olduğu görülmektedir. Kelimenin sonuna gelen -mış ekinin ise sıfat fiil eki olduğu söylenebilir.