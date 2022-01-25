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Sıcak ve soğuk renkler nelerdir? Birbirine zıt olan sıcak ve soğuk renkler ile özellikleri

#Sıcak Ve Soğuk#Renk#Kırmızı
Sıcak ve soğuk renkler nelerdir Birbirine zıt olan sıcak ve soğuk renkler ile özellikleri

Sıcak ve soğuk renkler kavramı yüzlerce yıldır bilinmektedir. Çoğu teori, klasik altı noktalı renk çarkıyla başlar. Renklerin üzerimizde farklı etkileri vardır. Peki, sıcak ve soğuk renkler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Renk sıcaklığını belirlemek için sıcak ve soğuk renkleri nasıl göreceğinizi ve tanımlayacağınızı öğrenmeniz gerekir.

 Sıcak ve Soğuk Renkler Nelerdir?

 Renk çarkındaki bir grup renk güneş, sıcaklık ve ateşle ilişkilendirilir. Bu renkler insanlarda sıcak duygular uyandırdığı için sıcak renkler olarak adlandırılır. Sarı, kırmızı, turuncu ve bu renklerin farklı tonları sıcak renklerdir. Bu renklerin dalga boyları uzundur ve kolayca fark edilen canlı renklerdir.

 Renk çarkındaki bir diğer renk grubu ise soğuk renklerden oluşur. Bu renkler insanlar üzerinde soğuk bir etki bırakır. Yeşil, mavi, mor ve bu renklerin tonları soğuk renklerdir. Renkler, ruh hali değişikliklerine, sıcaklık veya serinlik hissine, hacim olarak büyüklük veya küçüklük algısının değişmesine ve mesafelerin algılanmasında farklılıklara neden olabilir.

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 Birbirine Zıt Olan Sıcak ve Soğuk Renkler İle Özellikleri Nelerdir?

 Sıcak renkler, soğuk renklerin zıttı olarak tanımlanır. Sarı rengin zıttı Mavi’dir, Turuncu rengin zıttı Mor’dur ve Kırmızı rengin zıttı Yeşil’dir. Her rengin kendine özgü bir özelliği vardır. Örneğin;

 Sarı: Sarı dikkat çeker ve bir ışık kaynağıdır. Siyah ile birlikte kullanıldığında uyarı vermek için kullanılır. Spektrumda gözün en hassas olduğu aralıktadır. Beyni uyarır, beyin aktivitesini ve algıyı arttırır. Konsantrasyona ulaşmada, işe odaklanmada ve bilgileri hatırlamada faydalıdır. Mutluluk, keyif ve eğlence ile ilişkilendirilen bir renktir.

 Kırmızı: Baskın bir renktir. İlk önce dikkati çektiği için bir alarm sinyalidir. Kırmızı renkli nesneler diğer renklerde nesnelere göre daha yakın görünür. Kırmızı en uzun dalga boyundadır ve duygusal etkisi en yüksektir.

 Turuncu: Turuncu iştah açıcı ve eğlenceli bir renktir. Canlandırıcı, güçlendirici bir etkiye sahiptir. Eleştirel düşünme becerilerini ve hafızayı olumlu yönde etkiler.

 Mavi: Mavi rasyonel bir renktir. Konsantrasyonu artırır. Aynı zamanda karar verme mekanizmasının gelişmesine de yardımcı olur. Güvenlik ve emniyet duygusu ile ilgilidir. Huzur veren bir renk olarak tanımlanır.

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 Yeşil: Yeşil, güvenlik, rahatlama ve rahatlama duygularıyla ilişkilidir. Zihni hem duygusal hem de mantıksal olarak uyarır. Doğru kararlara ulaşmada etkisi vardır.

 Mor: Mor kraliyet rengidir. Gücü temsil eder. Genelde okullarda tercih edilen bir renk değildir. Aşırı kullanımı çocuklarda aşırı düşünme ve korkuya neden olabilir.

 Sıcak renkler genelde ön planladır. Soğuk renkler ise genellikle arka plandadır. Böylece renklerin ahengi ortaya çıkar.

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#Sıcak Ve Soğuk#Renk#Kırmızı

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