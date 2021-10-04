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Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olmak için hangi bölüm okunmalı?

#Siber Güvenlik Uzmanı#Meslek#Bilgisayar
Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur Siber güvenlik uzmanı olmak için hangi bölüm okunmalı

Çağa ayak uydurmak ve doğru meslekleri seçmek öğrenciler için artık çok daha önemli noktaya ulaştı. Özellikle teknolojinin ele geçirdiği günümüz meslekleri, birçok farklı kola uzanmış durumda. Bunlar içerisinde özellikle siber güvenlik uzmanlığı merak edilen meslekler arasında geliyor. Peki, siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olmak için hangi bölüm okunmalı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Dönemin çocukları ve gençleri neredeyse kafalarını bilgisayardan kaldırmıyor. Doğal olarak bilgisayar ve internet ile beraber yazılım üzerinden birçok farklı meslek merak ediliyor. Araştırılan ve ilgi çeken meslekler içerisinde özellikle siber güvenlik uzmanlığı bir adım öne çıkmaktadır.

 Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

 Günümüz yükselen mesleklerinden biri siber güvenlik uzmanlığıdır. Özel ya da birçok farklı kamu kuruluşu kapsamında, bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden ve bunları iyileştiren kişiler siber güvenlik uzmanları olarak bilinmektedir. Böylece üçüncü kişilerin sistemi girişi zorlaşır ve bu sayede bilgiler güvenli şekilde korunur. Tabii siber güvenlik uzmanı olabilmek için belli başlı bazı kriterleri yerine getirmek gerekmektedir.

 - Öncelikle 4 yıllık bilgisayar, elektrik elektronik mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olmak gerekmektedir.

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 - Bilgisayar üzerine 2 yıllık bölümler üzerinden de gerçekleşir.

 - Aynı zamanda bilgisayar üzerinden mutlaka İngilizce kavramları bilmek çok önemlidir.

 - Bilgisayar güvenlik dünyasında Linux dağıtımı tercih edildiği için bu konuda da güçlü bir bilgiye sahip olmak gerekir.

 - Ayrıca birçok farklı yazılım program dilini bilmek gerekmektedir. (Html, php, java, css)

 - Matematiksel zeka ile ayrıca matematik bilgisi de güçlü olmalıdır.

 - Üniversiteye alternatif olarak sertifika sahibi olmak adına bu konudaki farklı kursları da gitmek mümkündür.

 Siber güvenlik uzmanı olmak ve farklı şirketlerde çalışabilmek için, mutlaka yukarıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 Siber Güvenlik Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

 Günümüzde genel olarak siber güvenlik uzmanı olacak kişiler lisans bölümlerini tercih etmektedir. Her ne kadar bilgisayar üzerine iki yıllık bölümler ya da sertifika almak için kurslar bulunsa dahi, 4 yıllık bölüm üzerinden daha etkili şekilde iş bulma olanağı sağlanıyor. Bu bağlamda bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi birçok farklı bölüm yer almaktadır. Ortak şekilde bütün bu bölümler üzerinden siber güvenlik uzmanı olmak adına diploma yeterli gelmektedir.

 Siber Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar?

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 Tehlikeli durumlar söz konusu olduğu vakit bilgisayar güvenlik yazılımlarının test edilmesi ve eksiklerin giderilmesini sağlayan meslek siber güvenlik uzmanlığıdır. Bu bağlamda ihtiyacı uygun şekilde algoritma güncellenmesi üzerinden bilgisayar yazılımları daha güçlü hale getirilir. Özellikle dış saldırılara karşı görevli olduğu sistem kapsamında açıyı bulmak adına, siber güvenlik uzmanı test uygular. Bu testi ise tıpkı bir bilgisayar korsanı gibi sisteme girmek adına kullanır. Böylece eğer hizmet verdiği sistem doğrultusunda açık bulur ise, o vakit o açığı düzeltmek adına çalışmalar gerçekleştirir. Bu sebepten dolayı günümüze siber güvenlik uzmanlığı her geçen zaman daha önemli bir meslek haline geliyor.

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 Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

 Siber güvenlik uzmanlığı konusunda en merak edilen durumlar içerisinde maaşlar geliyor. Tabii bu bağlamda unvana bağlı olarak siber güvenlik uzmanı maaşları değişkenlik gösterebilmektedir.

 - Kıdemli Bilgi güvenliği uzmanı 8 bin ile 12 bin TL arasında değişmektedir.

 - Ağ ve siber güvenlik uzmanı 3 bin ila 9 bin TL arasında değişmektedir.

 - Bilgi güvenlik uzmanı yardımcısı 4 bin ile 7 bin arasında değişir

 Tabii yıla ve tecrübe ile beraber çalışılacak olan alana bağlı olarak maaşlar değişkenlik gösterebilir.

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#Siber Güvenlik Uzmanı#Meslek#Bilgisayar