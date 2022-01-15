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Sezeryan nasıl yazılır? Sezeryan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Sezeryan Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Sezeryan nasıl yazılır Sezeryan kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerin başında gelen sezeryan kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Orijinal dilinde ''coesar'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı ameliyatla gerçekleştirilen doğumdur. Kelime 16. yüzyılda Fransızcaya ''cesarienne'' şeklinde geçmiştir. Sezaryende normal doğumdan farklı olarak genel anestezi uygulanır. Sezaryen nasıl yazılır? Sezaryen kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Tıp ve sağlık alanında kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışı şu şekildedir:

1- Tansiyon 2- Konsültasyon 3- Komplikasyon 4- Triyaj 5- Acil Servis 6- Diyabet 7- Gut 8- Muayene 9- Dispanser 10- Poliklinik

Sezaryen Nasıl Yazılır?

Latince kökenli bir sözcük olan sezaryen kelimesi, caedere sözcüğünden türetilmiştir. Caedere kesmek anlamına gelir. Sezaryen doğumlarda annenin karnı kesildiği için bu doğum yöntemine sezaryen ismi verilmiştir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

SEZARYEN

Sezaryen Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilen, bu nedenle de sık sık yanlış yazılan sezaryen kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Sezaryen - Doğru Kullanım

Sezaryan - Yanlış Kullanım

Sezeryan - Yanlış Kullanım

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Sezaryen Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Doğum esnasında bebeğin kafası zarar görmediği için birçok hekim sezaryeni tavsiye ediyor. (Doğru Kullanım)

2- Doktorum beni ve eşimi sezaryan doğumun avantajları ve dezavantajları hakkında bilgilendirdi. (Yanlış Kullanım)

3- Dikiş izleri geçmediği için sezeryan yaptırmak istemiyorum.

(Yanlış Kullanım)

 

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#Sezeryan Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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