Sezeryan nasıl yazılır? Sezeryan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Tıp ve sağlık alanında kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışı şu şekildedir:
1- Tansiyon 2- Konsültasyon 3- Komplikasyon 4- Triyaj 5- Acil Servis 6- Diyabet 7- Gut 8- Muayene 9- Dispanser 10- Poliklinik
Sezaryen Nasıl Yazılır?
Latince kökenli bir sözcük olan sezaryen kelimesi, caedere sözcüğünden türetilmiştir. Caedere kesmek anlamına gelir. Sezaryen doğumlarda annenin karnı kesildiği için bu doğum yöntemine sezaryen ismi verilmiştir.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
SEZARYEN
Sezaryen Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilen, bu nedenle de sık sık yanlış yazılan sezaryen kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Sezaryen - Doğru Kullanım
Sezaryan - Yanlış Kullanım
Sezeryan - Yanlış Kullanım
Sezaryen Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Doğum esnasında bebeğin kafası zarar görmediği için birçok hekim sezaryeni tavsiye ediyor. (Doğru Kullanım)
2- Doktorum beni ve eşimi sezaryan doğumun avantajları ve dezavantajları hakkında bilgilendirdi. (Yanlış Kullanım)
3- Dikiş izleri geçmediği için sezeryan yaptırmak istemiyorum.
(Yanlış Kullanım)