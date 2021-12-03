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Ses kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sesin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ses#Eş Anlamlısı
Ses kelimesinin eş anlamlısı nedir Sesin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ses kelimesine karşılık olarak birçok farklı sözcük eş anlamlı şekilde ifade edilir. Ancak bu konuda bir veya iki tane sözcük tam kapsamlı olarak ses kelimesine karşılık eş anlamlı şekilde değerlendirilir. Peki ses kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sesin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgiler.

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Arapça kökenli olan ses kelimesi aynı zamanda Türkçede yaygın şekilde kullanılır. Yerleşik olarak birçok farklı alanda değerlendirilmesi ile beraber, eş anlamlı bir sözcüğü ile öne çıkıyor. İşitme organının duyabildiği titreşim olarak ifade edilen ses sözcüğü, taşıdığı bu aynı anlam ile eş anlamlı sözcüğü üzerinden de yaygın kullanılır.

 Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Ses kelimesinin eş anlamlısı 2 farklı sözcük üzerinden öne çıkmaktadır.

 - Seda

 - Rey

 Özellikle seda kelimesinin daha fazla değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Ancak aynı zamanda rey kelimesi ve yine amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir.

 Sesin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit ses kelimesine karşılık olarak öncelikle seda sözcüğü öne çıkmaktadır. Aynı zamanda alternatif olarak yine rey kelimesi aynı anlam üzerinden kullanım imkanı vermektedir. Bu bağlamda eş anlamlı sözcükler üzerinden aynı anlam ile cümle kurmak mümkün.

 ‘’Kaç gündür ondan ne ses var ne de seda.’’

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 ‘’Bugün şehirden sedasız bir şekilde ayrılıp gitti.’’

 Bu şekilde yukarıda verilen cümlelerin içerisinde seda kelimesi yerine aynı zamanda ses sözcüğü kullanılabilir.

 

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