Servi ne demek, ne anlama gelir? Servi kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Servi kelimesi, dilimizde çok uzun yıllardan beri kullanılan bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçen bu kelime, cümle içinde farklı şekillerde kullanılır.

Servi Ne Demek?

Osmanlı Devletinin en önemli geleneklerinden birisi olarak genellikle koyu yeşil yapraklı, mezarlıklara dikilen, uzun ağaçlara servi adı verilir. Servi kelimesi, kaside ve gazel türündeki şiirlerde farklı kalıplarda kullanılıyor.

Servi Ne Anlama Gelir?

Servi kelimesi, pek çok kaynakta selvi şeklinde geçer. Servi, yavaş büyümesine rağmen boyu yaklaşık olarak 30 metreye kadar ulaşabilen uzun bir ağaç türüdür. Bu kelime, daha çok uzun boylu kişileri nitelemek için kullanılır. Günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan servi kelimesi, cümlenin içeriğine göre anlam kazanır.

Servi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Servi kelimesi, TDK sözlüğünde en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Dilimize Farsçadan geçen bu kelime, günlük hayatta da çok sık kullanılıyor. Servi kelimesi TDK sözlüğünde çok sık araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Servi kelimesinin TDK sözlüğüne göre iki farklı anlamı vardır. Bunlar ise;

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