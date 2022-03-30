Servet-İ Fünun (Edebiyat-I Cedide) yazarları kimlerdir ve özellikleri nelerdir? Serveti Fünun yazarlarının eserleri

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Edebiyat-ı Cedide akımı 1896 yılında Tevfik Fikret'in öncülüğünde kurulmuştur. 1901 yılında, Tevfik Fikret ile Ahmet İhsan arasında yaşanan tartışma sonrası Servet-i Fünun topluluğu dağılmıştır.

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Yazarları Kimlerdir?

Servet-i Fünun topluluğunun en çok okunan şairleri Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'dir. Halit Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin Cahit Yalçın ise topluluğun en üretken romancıları arasında yer alır.

Servet-i Fünun Özellikleri Nelerdir?

1- Servet-i Fünun tamlamasının anlamı ilimler hazinesidir. Tevfik Fikret'in bu ismi seçmesinin nedeni, roman, hikaye ve şiiri ayrı birer ilim kaynağı olarak görmesidir.

2- Sanat sanat için anlayışına bağlı kalan yazarlar, toplumsal meselelerle ilgilenmemiştir.

3- Divan edebiyatı şairleri tarafından benimsenen ''kafiye göz içindir'' anlayışı terk edilmiş, ''kafiye kulak içindir'' anlayışına göre şiirler yazılmıştır.

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4- Öykü ve roman türündeki olay yazılarında, aşk, ayrılık acısı, kuşak çatışması ve yabancılaşma gibi konular ele alınmıştır.

5- Şiirlerde sembolizmin etkisi bariz bir şekilde görülür. Doğrudan anlatım yerine, çağrışıma ve imgeye dayalı bir şiir dili oluşturulmuştur.

6- Romanda ise naturalizm etkisi görülür. Olay örgüsü içerisinde yer alan şeyler, detaylı ve gerçekçi bir şekilde anlatılmıştır.

7- Yazarlar, edebi eserlerinde çok fazla Farsça, Arapça ve Fransızca kökenli kelime kullanmıştır. Bu da Servet-i Fünun akımının ''toplumdan uzak bir edebiyat akımı'' olarak suçlanmasına neden olmuştur.

8- Hikaye ve romanların birçoğu İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde geçer.

9- Sone türündeki şiirler, ilk defa bu dönem kaleme alınmıştır.

10-Hem düz yazılarda hem de manzum eserlerde, mübalağa, tezat, aliterasyon ve mecaz-ı mürsel gibi söz sanatları sık sık kullanılmıştır.

Serveti Fünun Yazarlarının Eserleri

1- Tevfik Fikret:

İlk şiir kitabı 1900 yılında Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz) adıyla yayımlandı. Öykülerini ''Senin İçin'' adlı kitapta toplayan Tevfik Fikret, her zaman şair kimliğiyle ön plana çıktı. Çocuklar için çıkardığı Şermin adlı kitabı dönemin en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Fransız edebiyatından etkilenen Tevfik Fikret, terzerima ve sone türünde birçok şiir kaleme aldı.

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Eserleri: İnanmak İhtiyacı, Haluk'un Çocukluğu, Tarih-i Kadim, Hasta Çocuk

2- Halit Ziya Uşaklıgil:

Türk Edebiyatı tarihinde ilk kez Halit Ziya Uşaklıgil, kendi eserlerini sadeleştirerek yeniden yayımladı. Tevfik Fikret gibi eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanan yazar, roman ve öykü dışında, tiyatro oyunları, gezi yazıları, hatıra ve deneme türünde de birçok kitap kaleme aldı.

Eserleri: Aşk-ı Memnu (Yasak Aşk), Saray ve Ötesi, Sepette Bulunmuş, Mai ve Siyah, Bir Ölünün Defteri

3- Cenap Şahabettin:

Şiirlerinde sembolik bir fil kullanan Cenap Şahabettin, Almanya ve İsviçre'ye yaptığı yolculuklarda edindiği izlenimleri ''Avrupa Mektupları'' adlı kitabında topladı.

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Eserleri: Tiryaki Sözler, Merdud Aile, Hac Yolunda,

4- Mehmet Rauf

Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül adlı eseri 1901 yılında yayımlandı. 14 romanı ve 11 öykü kitabı bulunan Mehmet Rauf, şiirlerini Sonbahar adlı kitapta topladı.

Eserleri: Ferda-yı Garam, Son Emel, Hanımlar Arasında, Eski Aşk Geceleri

5- Süleyman Nazif:

Eserleri: Hz. İsa'ya Açık Mektup, Yıkılan Müessese, Çal Çoban Çal, Batarya ile Ateş

6- Ali Ekrem Bolayır

Eserleri - Tair-i İlahi, Şiir Demeti