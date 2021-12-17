Sersem ne demek, ne anlama gelir? Sersem kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sersem kelimesi, dilimizde çok uzun yıllardan beri kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, çoğu zaman cümle içinde ya da tek başına kullanılıyor.

Sersem Ne Demek?

Sersem kelimesi, günlük konuşma dilinde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelimeyi hayatında ilk defa duyan kişiler kelimenin anlamını öğrenmek için araştırma yapıyor. Sersem kelimesi, düşünmeden hareket eden, yaptıklarının farkında olmayan kişi demektir.

Sersem Ne Anlama Gelir?

Sersem kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiş olan bir sözcüktür. Çok sık kullanılan bu kelime, herhangi bir nedenle duyguları ve bilinci zayıflamış olan kişi anlamına gelir. Bu kelime, cümlede kullanılış şekline göre anlam kazanır.

Sersem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Sersem kelimesinin TDK sözlüğüne göre iki farklı anlamı vardır. Bunlardan ilki ise, herhangi bir nedenle bilinci ve duyguları zayıflamış olan kişi demektir. Diğer anlamı ise, hiç düşünmeden hareket eden ve ne yaptığının farkında olmayan kişi anlamına gelir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan bu sözcük, dilimizde çok uzun yıllardır aktif bir şekilde de kullanılıyor.