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Seriyye Nedir, Ne Anlama Gelir? Seriyye Olarak Kabul Edilenler Nelerdir?

#Seriyye Nedir#Seriyye
Seriyye Nedir, Ne Anlama Gelir Seriyye Olarak Kabul Edilenler Nelerdir

İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminde din uğruna gerçekleşmiş olan pek çok askeri harekat gerçekleşmiştir. Bu anlamda karşımıza seriyye kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle serriye kelimesinin anlamı pek çok kaynakta araştırılmaktadır. Peki seriyye nedir, ne anlama gelir? Seriyye olarak kabul edilenler nelerdir? Sizlere seriyye kelimesi hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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Seriyye kelimesi son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle Hz. Muhammed döneminde karşılaşılan bu kelimenin anlamını öğrenmek mümkündür.

Seriyye Nedir?

Hz. Muhammed döneminde çok sayıda askeri harekat gerçekleşmiştir. BU harekatların gerçekleşmesinin amacı dinin korunmasıdır. Bu sırada HZ. Muhammed bizzat kendisinin de katıldığı ve katılmadığı harekatlar da bulunmaktadır. Bu iki durum iki farklı şekilde ifade edilmektedir.

Hz. Muhammedin askeri harekatlara katılmaması durumuna seriyye adı verilmektedir. Bu harekatlar yaklaşık olarak 35 ile 66 arasında olduğu söylenmektedir.

Seriyye Ne Anlama Gelir?

Seriyye kelimesi İslam peygamberi olan Hz. Muhammedin bizzat kendisinin katılmadığı askeri harekatlar anlamına gelmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Hz. Muhammed askeri harekatlara katılmakta idi. Ancak bu durumun gerek olmadığı zamanlarda veya farklı sebeplerden dolayı katılmadığı harekatlar da bulunmakta idi. Bu harekatlar seriyye olarak isimlendirilmektedir.

Seriyye Olarak Kabul Edilenler Nelerdir?

Seriyye olarak kabul edilen Hz. Muhammedin katılmadığı harekatlardan bazıları şunlardır:

- Hevazin Seriyyesi
- Beni Kilab Seriyyesi
- Mürre Seriyyesi
- Meyfaa Seriyyesi
- Harrar Seriyyesi
- Rabiğ Seriyyesi

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