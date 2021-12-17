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Semirmek ne demek, ne anlama gelir? Semirmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Semirmek#Semirmek Ne Demek
Semirmek ne demek, ne anlama gelir Semirmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Eski Türkçe ile kaleme alınan metinlerde ''semrimek'' şeklinde geçen semirmek kelimesi 8. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Semirmek kelimesinin sözlük anlamı yağlanmak ve kilo almaktır. Bu kelime 19. yüzyıla kadar sadece besili hayvanlar için kullanılmıştır. Argoda ise semirmek, birinin iyi niyetini suistimal etmek, birini madde ve manevi açıdan sömürmek demektir. Semirmek ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Semirmek kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Semirmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gürbüzleşmek 2- Şişmanlamak 3- Yağ bağlamak 4- Gelişmek 5- Şişmek

 6- Sömürmek 7- Yemek 8- Faydalanmak

 Semirmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Halk arasında yaygın olarak kullanılan semirmek kelimesi, büyükbaş hayvanların besili duruma gelmesi demektir. Semiren hayvanlar semirgin olarak adlandırılır.

 ''Sömürmek'' kelimesi ile aynı kökten türeyen bu sözcük, birinin maddi imkanlarından faydalanmak anlamında da kullanılır. ''İliğini kurutmak'' ve

 ''posasını çıkarmak'' deyimleri semirmek kelimesiyle eş anlamlıdır.

 Semirmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Semirmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Çok fazla yiyerek kısa süre içerisinde aşırı kilo almak

 İkinci Anlamı: Kişinin maddi olanaklarından yararlanmak, bu olanakları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak

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 Semirmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Babam semiren hayvanları köy pazarında satmaya götürdü.

 (Gerçek anlamda kullanılmış)

 2- Çevresindeki insanları semiren çıkarcı insanları hiç sevmem.

 (Mecazi anlamda kullanılmış)

 

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