Semirmek ne demek, ne anlama gelir? Semirmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Semirmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gürbüzleşmek 2- Şişmanlamak 3- Yağ bağlamak 4- Gelişmek 5- Şişmek

6- Sömürmek 7- Yemek 8- Faydalanmak

Semirmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Halk arasında yaygın olarak kullanılan semirmek kelimesi, büyükbaş hayvanların besili duruma gelmesi demektir. Semiren hayvanlar semirgin olarak adlandırılır.

''Sömürmek'' kelimesi ile aynı kökten türeyen bu sözcük, birinin maddi imkanlarından faydalanmak anlamında da kullanılır. ''İliğini kurutmak'' ve

''posasını çıkarmak'' deyimleri semirmek kelimesiyle eş anlamlıdır.

Semirmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Semirmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çok fazla yiyerek kısa süre içerisinde aşırı kilo almak

İkinci Anlamı: Kişinin maddi olanaklarından yararlanmak, bu olanakları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak

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Semirmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Babam semiren hayvanları köy pazarında satmaya götürdü.

(Gerçek anlamda kullanılmış)

2- Çevresindeki insanları semiren çıkarcı insanları hiç sevmem.

(Mecazi anlamda kullanılmış)