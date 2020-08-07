MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSeminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu
GeriEğitim Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu
Abone Olgoogle-news

Öğretmenlerin seminer tarihleri ağustos ayında pek çok eğitimcinin araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Mesleki Çalışma Programı adı altında gerçekleştirilen seminerler, elektronik ortamda gerçekleşecek. Peki, seminerler ne zaman uygulanacak? İşte, öğretmenlerin eylül ayı seminer takvimi hakkında merak edilen detaylar

Öğretmenlerin Eylül ayı seminerleri için tarih bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen ve meslek içi eğitimlerin tamamlanmasına olanak sağlayan seminerler, bakanlığın belirlediği tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, seminerler ne zaman gerçekleşecek? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seminer tarihleri hakkında detaylı bilgiler

SEMİNERLER NE ZAMAN?

Yayımlanan resmi yazıya göre, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sürecek. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle