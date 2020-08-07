Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu
Öğretmenlerin seminer tarihleri ağustos ayında pek çok eğitimcinin araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Mesleki Çalışma Programı adı altında gerçekleştirilen seminerler, elektronik ortamda gerçekleşecek. Peki, seminerler ne zaman uygulanacak? İşte, öğretmenlerin eylül ayı seminer takvimi hakkında merak edilen detaylar
Öğretmenlerin Eylül ayı seminerleri için tarih bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen ve meslek içi eğitimlerin tamamlanmasına olanak sağlayan seminerler, bakanlığın belirlediği tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, seminerler ne zaman gerçekleşecek? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seminer tarihleri hakkında detaylı bilgiler
SEMİNERLER NE ZAMAN?
Yayımlanan resmi yazıya göre, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sürecek. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.
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