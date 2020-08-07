Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin Eylül ayı seminer takvimi belli oldu

Öğretmenlerin Eylül ayı seminerleri için tarih bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen ve meslek içi eğitimlerin tamamlanmasına olanak sağlayan seminerler, bakanlığın belirlediği tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, seminerler ne zaman gerçekleşecek? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seminer tarihleri hakkında detaylı bilgiler

SEMİNERLER NE ZAMAN?

Yayımlanan resmi yazıya göre, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.



Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sürecek. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.



