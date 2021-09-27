Şefkat nasıl yazılır? TDK'ya göre şefkat kelimesinin doğru yazımı...

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Hem okunuşu hem de yazımı üzerinden hata yapılan kelimeler den beri şefkat sözcüğüdür. Özellikle, ‘f’ harfi üzerinden yazım hatası ve okuma hatası yaşandığını söylemek mümkün.

Şefkat Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Şefkat’ biçiminde ifade edilmiş halidir. Dikkat edilirse burada, ‘f’ harfi ele alınmakta ve yazılmaktadır. Acıyarak ve koruyarak sevmek anlamı üzerinden bu kelime doğru yazımı ile beraber kullanılabilir.

TDK'ya Göre Şefkat Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından ele alınmış olan doğru yazımı ve okunuşu şu şekildedir;

Şefkat (Doğru)

Şevkat (Yanlış)

Bu şekilde yukarıdaki gibi doğru ve yanlışı ayırt etmek suretiyle bu kelime üzerinden yazım hatası yapma durumu ortadan kalkabilir. Sadece yazım hatası değil ayrıca okuma hatasını da bu şekilde gidermek mümkün.