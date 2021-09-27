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Şefkat nasıl yazılır? TDK'ya göre şefkat kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Şefkat
Şefkat nasıl yazılır TDKya göre şefkat kelimesinin doğru yazımı...

Türkçede yer alan bazı harfler üzerinden ele alınan sözcüklerde yazım hatası çıkar. Özellikle sert sessiz harfler ile beraber yan yana gelen harfler üzerinden önemli hatalar meydana gelebilmektedir. Peki, şefkat nasıl yazılır? TDK'ya göre Şefkat kelimesinin doğru yazımı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

 

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Hem okunuşu hem de yazımı üzerinden hata yapılan kelimeler den beri şefkat sözcüğüdür. Özellikle, ‘f’ harfi üzerinden yazım hatası ve okuma hatası yaşandığını söylemek mümkün.

 Şefkat Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Şefkat’ biçiminde ifade edilmiş halidir. Dikkat edilirse burada, ‘f’ harfi ele alınmakta ve yazılmaktadır. Acıyarak ve koruyarak sevmek anlamı üzerinden bu kelime doğru yazımı ile beraber kullanılabilir.

 TDK'ya Göre Şefkat Kelimesinin Doğru Yazımı

 Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından ele alınmış olan doğru yazımı ve okunuşu şu şekildedir;

 Şefkat (Doğru)

 Şevkat (Yanlış)

 Bu şekilde yukarıdaki gibi doğru ve yanlışı ayırt etmek suretiyle bu kelime üzerinden yazım hatası yapma durumu ortadan kalkabilir. Sadece yazım hatası değil ayrıca okuma hatasını da bu şekilde gidermek mümkün.

 

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