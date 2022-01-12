Sayısal dersler nelerdir? Sayısal bölümlerde olan dersler ve isimleri

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Lise zamanında öğrenciler, sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından birini seçmesi mecburidir. Bu bölümler arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklarla beraber her bölümünde kendi içerisinde tercih edebileceği mesleki bölümler bulunmaktadır.

Sayısal Dersler Nelerdir?

Sayısal bölüm Matematik-Fen olarak isimlendirilir ve kısaltması MF şeklindedir. Sayısal bölümünü seçen öğrenciler daha çok sayısal dersler de eğitim görmektedir.

Sayısal alan ülkemizde genellikle zor görülen bir bölüm olmaktadır. Çünkü sayısal alandaki dersler kolay olmayan derslerden oluşmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin bu bölümü seçtiklerinde iyi bir çalışma stratejisi oluşturması elzemdir.

Öğrencinin sayısal bölümü tercih etmeden önce iyi bir karar vermesi gerekmektedir. Çünkü sayısal alanı seçtikten sonra birçok kişi bu alanda başarısız olabilmektedir. Bunun yanında iyi bir çalışmayla bu alandan çok güzel meslekler edinmek de mümkündür. Bu sebeple sayısal alana olan ön yargıların kırılması ve derslere odaklanılması gerekmektedir.

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Sayısal Bölümde Olan Dersler

Sayısal bölümü tercih eden öğrenciler sözel bölümü tercih eden öğrencilere göre derslerine daha fazla çalışması gerekmektedir. Çünkü sayısal dersler birer bilim dersleri olduğu için biraz daha ilgi gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversitede hangi bölümün tercih edileceği de bu derslerin başarısına bağlı olmaktadır.

Sayısal bölümü seçen öğrencilerin sorumlu oldukları dersler şunlardır:

- Fizik

- Kimya

- Matematik

- Geometri

- Biyoloji

Sayısal Bölümden Gidilebilecek En İyi Üniversite Alanları

Lise dönemlerinde yapılan sayısal alan tercihi kişinin hemen hemen tüm hayatını etkilemektedir. Bu sebeple sayısal alanda kendisini yeterli gören öğrenci sorumlu olduğu derslere iyi çalışırsa çok iyi üniversite alanlarına gidebilir. Daha sonrasında ise görev alabileceği birçok mesleği rahatlıkla bulabilecektir.

Bu bakımdan sayısal alan sayesinde üniversitede gidilebilecek en iyi bölümler şunlardır:

- Uzay Bilimleri veTeknolojileri

- Tıp

- Diş Hekimliği

- Pilotluk

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- Elektrik Elektronik Mühendisiliği

- Eczacılık

- İnşaat Mühendisliği

- Uçak Mühendisliği

- Makine Mühendisliği

- Mimarlık

- Harita Mühendisliği

- Bilgisayar Mühendisliği

- Yazılım Mühendisliği

- Orman ve Otomotiv Mühendislikleri

Sayısal Derslere Nasıl Çalışılması Gerekir?

Sayısal derslere bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve geometri görülmektedir. Bu dersler arasından biyoloji biraz daha öğrencilerin sözel bulduğu ve biraz daha soğuk durduğu bir alandır. Biyoloji de aslında doğru strateji özet kağıtlarıyla birlikte çok rahat puan toplanabilir.

Fizik dersinde ise mutlaka formül kağıtları çıkarılmalıdır. Böylece testleri çözerken o formül kağıtlarından faydalanılır ve kitap karıştırmak zorunda kalınmaz.

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Kimyaya bakıldığında kimya, diğerleri gibi bir bilim dalıdır ve biraz içerisine girilmesi gereken bir derstir. Örneğin; öğrenci eğer periyodik tablosunu çalışıyorsa öncelikle bu periyodik tablonun mantığını ve sistematiğini kafasında oturtması gerekmektedir. Bu yapıldığında soruların çok daha kolay bir şekilde çözüleceği görülecektir.

Matematik ve Geometri'de ise doğru çalışma stratejilerinin içerisine mutlaka geçmiş yılların sorularının çözülmesi eklenmelidir. Çünkü geçmiş yılların sorularını çözerken yıllar içinde soruların birbirleriyle aslında benzer oldukları görülmektedir.

Sayısal bölüme daha çok ayrı bir yetenek gerektiği düşüncesinde birçok insan bulunmaktadır. Fakat bütün dallarda olduğu gibi sayısalda da başarının 'u yetenek ise %90'ı çalışmaktır.