Sayılara gelen ekler nasıl yazılır ve ayrılır? Örnekleri ile konu anlatımı

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Sayılara hem çekim hem de yapım eki getirilebilir. Örnekler:

1- On bire kadar - (-e) - Yönelme eki

2- Yirminci yaş günü - (inci) - Yapım eki.

Sayılara Gelen Ekler Nasıl Yazılır ve Ayrılır?

1- Sayılar harflerle yazılıyorsa, gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnekler:

1- Saat ''ikide'', sinemanın önünde buluşuruz.

2- Saat ''üçe'' doğru onu tekrar arayacağım.

3- Selim Bey ve Nagehan Hanım ''beşinci'' katta oturuyor.

4- Geç yattığım için on birde zor uyandım.

2- Rakamlarla yazılan ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Örnekler:

1- Babam bana 15'inci yaş günümde bisiklet hediye etti.

2- Ayın 21'inde annemle babam 40'ıncı evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar.

3- 29 Eylül 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı, 18 Ekim 1912'de sona erdi.

4- Biletimi bu ayın 3'üne aldım.

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3- Deyimlerde ve kalıp ifadelerde yer alan sayılar, harflerle yazılır ve gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnekler:

1- ''İkide bir'' aynı şeyi söyleyip durma.

2- Yazar, ''üçlemesinde'' köy insanın yoksulluğunu ve haksızlığa karşı mücadelesini anlatıyor.

3- Sanki kendisi ''dört dörtlük'' biriymiş gibi sürekli insanları eleştirip onlara mana buluyor.

4- ''İkizlerin'' adını Belma ve Selam koyduk.

5- Damat tarafı geline ''beşi bir yerde'' taktı.

6- İlker, ailesine bir daha ''altılı'' oynamayacağına dair söz verdi.

7- Pişti ve bataktan sonra en çok oynanan iskambil oyunlarının başında ''pis yedili'' geliyor.

Sayılara Gelen Ekler Örnekleri ile Konu Anlatımı

A- Tarihlere Gelen Ekler ve Örnek Cümleler

1- Amerikalı romancı ve öykü yazarı Ernest Hemingway, ''21 Temmuz 1899'da'' IIonis eyaletinde doğdu.

2- Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını ilan etti.

3- Sylvester Stallone'un yazıp baş rolünde oynadığı İlk Rocky filmi 1976'da vizyona girdi.

4- Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan ilk polisiye roman Esrar-ı Cinayet, 1884'ta yayımlandı.

5- Uşak, Arkadaş ve Kira Karalina kitaplarının yazarı Panait Istrati, ''10 Ağustos 1884'de'' Romanya'nın Braila kentinde doğdu.

6- Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 1908'de açıldı.

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7- John Steinbeck 1968'te Nobel ödülüne layık görüldü.

B- Saatlere Getirilen Ekler ve Örnek Cümleler:

Saatler, iki nokta üst üste ile nokta ile yazılır. Örneğin: 14:50 - Yanlış. 14.50. - Doğru. Diğer tüm sayılarda olduğu gibi saatlere getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek Cümleler:

1- Bugün 14.00'de yapılması gereken toplantı saat 15.30'a ertelendi.

2- Ancak 06.00'a bilet bulabildim.

3- Yarın saat 15.00'a hastaneden randevu aldım.

4- Dün, yurt genelinde hissedilen deprem 23.44'te gerçekleşti ve toplam 16 saniye sürdü.

5- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki maçı yarın saat 19.00'da şifresiz kanaldan yayımlanacak.

C- Sayılara Getirilen Çekim Ekleri ve Örnek Cümleler

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1- Bu cevizlerin 3'ü senin 3'ü de kardeşinin.

2- Babam çuvaldaki cevizleri 5'er 5'er saymaya başladı.

3- Beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin 2'şerli sıra olmasını istedi.

4- Celtic, 3'lü defansla oynamasına rağmen lifin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor.

5- Çizdiğin resimlerin 2'si de çok güzel.

6- Yarın ablamın 18'inci yaş gününü kutlayacağız.