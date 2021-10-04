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Sandık lekesi nasıl çıkar? Kumaştaki sarı lekeler nasıl çıkar?

#Sandık Lekesi#Leke#Kumaş
Sandık lekesi nasıl çıkar Kumaştaki sarı lekeler nasıl çıkar

Daha çok söz konusu açık renkli kumaşlar ve dantelleri olduğu vakit sandık lekesi can sıkıcı bir etkiyi yaratabilmektedir. Ancak bundan kurtulmak adına ele alınması gereken bazı basit çözüm yöntemleri bulunuyor. Peki, sandık lekesi nasıl çıkar? Kumaştaki sarı lekeler nasıl çıkar? İşte, tüm detaylar.

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Hem kumaşlar için hem de danteller adına zarar vermeden sandık lekesinden kurtulmak mümkün. Özellikle evde uygulanabilecek olan basit yöntem ışığı altında, bu kötü görüntü ortadan kalkabilmektedir. Üstelik kumaş ya da dantel herhangi bir zarar vermeden ürünler ilk alındığı gibi aynı görüntü altında kullanılabilir.

 Sandık Lekesi Nasıl Çıkar?

 Geçmişten günümüze uzanmış olan sandık çeşitleri hala kullanılıyor. Nostaljik bir mobilya olması ile beraber ayrıca pek çok farklı eşyanın saklanması için değerlendirilmektedir. Tabii sandıkları üzerinden hem kumaşlarda hem de danteller üzerinde sandık lekesi ile karşı karşıya kalınır. Bunun temel nedeni ise sandıkların uzun bir süre havasız kalmasıdır. Bu doğrultuda kumaş ya da dantele bağlı olarak farklı malzemeler sandık lekesinden kurtulmak adına kullanılabilir.

 - Karbonat ve su karışımı

 - Süt ve su karışımı

 - Tuzlu su

 - Süt ve şeker

 - Beyaz şarap

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 Yukarıda verilen çözüm yöntemleri danteller ile beraber kumaşlar adına kullanılabilmektedir. Böylece fazla zorluk çekmeden ve tertemiz bir şekilde yeniden sandıktaki ürünleri kullanmak mümkündür.

 Kumaştaki Sarı Lekeler Nasıl Çıkar?

 Özellikle kumaştaki sarı lekeler ciddi anlamda rahatsız edici bir unsur ortaya çıkarabilmektedir. Kötü bir görüntü olması ile beraber pek çok kişi genel olarak bu lekeyi çıkarmakta zorluk yaşayabilmektedir. Ancak ele alınacak basit yöntem ile beraber kumaşlardaki sarı lekeden kurtulmak mümkün.

 - Öncelikle kumaş bir leğene konmalı ve üzerine soğuk su dökülmelidir.

 - Ardından suyun içine karbonat eklenmeli ve çözünene kadar beklenmelidir.

 - Çözünme gerçekleştikten sonra kumaş yavaşça elle ovulmalıdır.

 - Daha sonra kumaş suda 1 saat bekletilmelidir.

 - Sonunda ise kumaş leğenden çıkarılmalı ve kurutulmalıdır.

 Aşamalı olarak sırası ile bu uygulama tamamlandıktan sonra, kumaş üzerindeki sarı lekeden kurtulma oldukça kolaydır. Bu uygulama bütün farklı kumaş çeşitleri için değerlendirilebilir.

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#Sandık Lekesi#Leke#Kumaş