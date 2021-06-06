Samsun lise taban puanları 2021! Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Samsun'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Samsun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|464,0221
|0,88
|0,02
|SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|450,3534
|1,72
|0,23
|SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,0984
|2,86
|0,13
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|431,1718
|3,47
|0,14
|SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|427,5417
|3,88
|0,32
|SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|422,5118
|4,48
|1,73
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|410,679
|6,12
|1,89
|SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,8934
|6,23
|0,08
|SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|407,0678
|6,68
|2,56
|SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|398,5526
|8,12
|0,39
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|60
|391,5417
|9,43
|3,61
|SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|391,1057
|9,51
|3,64
|SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|386,3529
|10,48
|5,84
|SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|382,5435
|11,3
|2,04
|SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|136
|364,5482
|15,63
|2,57
|SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|362,2193
|16,24
|6,28
|SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|354,3717
|18,39
|6,33
|SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|352,1722
|19
|8,76
|SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|349,6651
|19,74
|5,9
|SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,5579
|23,11
|12,68
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,9848
|29,39
|8,53
|SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|316,8986
|30,53
|15,36
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|291,2128
|41,01
|12,92
|SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,145
|42,42
|16,62
|SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|274,5492
|49,13
|17,22
|SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|268,4859
|52,36
|21,82
|SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,1302
|53,66
|18,74
|SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|241,3962
|68,71
|28,81