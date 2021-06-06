Samsun lise taban puanları 2021! Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Samsun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,0221 0,88 0,02 SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 450,3534 1,72 0,23 SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,0984 2,86 0,13 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 431,1718 3,47 0,14 SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,5417 3,88 0,32 SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 422,5118 4,48 1,73 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 410,679 6,12 1,89