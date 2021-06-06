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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Samsun lise taban puanları 2021! Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Samsun lise taban puanları 2021! Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Samsun'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Samsun LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Samsun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170464,02210,880,02
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204450,35341,720,23
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150437,09842,860,13
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60431,17183,470,14
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120427,54173,880,32
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204422,51184,481,73
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68410,6796,121,89

 

SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120409,89346,230,08
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120407,06786,682,56
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136398,55268,120,39
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekArapça60391,54179,433,61
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150391,10579,513,64
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120386,352910,485,84
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120382,543511,32,04
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136364,548215,632,57
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90362,219316,246,28
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30354,371718,396,33
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60352,1722198,76
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30349,665119,745,9
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30338,557923,1112,68
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,984829,398,53
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60316,898630,5315,36
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30291,212841,0112,92
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,14542,4216,62
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30274,549249,1317,22
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30268,485952,3621,82
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60266,130253,6618,74
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30241,396268,7128,81
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