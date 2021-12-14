Şahbaz ne demek, ne anlama gelir? Şahbaz kelimesinin TDK sözlük anlamı

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''Şah'' ile başlayan birçok sözcük hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sık sık kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Şahane

2- Şah damarı

3- Şah beyit

4- Şahdane

5- Şahi

6- Şaheser

7- Şahlanmak

8- Şaha çıkmak

9- Şahinşah

10- Şahmeran

Şahbaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren şahbaz kelimesinin ilk anlamı doğandır. Doğan Pers kültüründe önemli bir yer tuttuğu için, bu kuşa kuşların şahı anlamına gelen şahbaz ismini vermişlerdir.

Sevdikleri için canını vermeye razı olan, korkusuz ve yiğit kişilere de şahbaz denir. Cesur ve yüreği pek kelimeleri şahbaz ile eş anlamlıdır.

Şahbaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Şahbaz kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nadir görülen bir doğan cinsi

İkinci Anlamı: Kimseden ve hiçbir şeyden çekincesi olmayan, gözü kara, cesur

Şahbaz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu dünyadan ne şahbaz yiğitler geldi geçti.''