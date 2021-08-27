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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin yüzde 84'ü aşılandı

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Sağlık Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin yüzde 84'ü aşılandı

Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğretmenlerin aşılanma oranıyla ilgi son verileri paylaştı.

Koca'nın paylaşımına göre öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. İkinci doz aşı oranı ise yüzde 72,57. "Öğretmenler bize örnek olacaktır" diyen Koca'nın paylaşımının tamamı şöyle:
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

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