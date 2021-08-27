Sağlık Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin yüzde 84'ü aşılandı

Koca'nın paylaşımına göre öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. İkinci doz aşı oranı ise yüzde 72,57. "Öğretmenler bize örnek olacaktır" diyen Koca'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı? pic.twitter.com/Ubr3IIhnwm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021