Şablon ne demek, ne anlama gelir? Şablon kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Şablon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Numune

2- Biçim

3- Ölçüm

4- Şekil

5- Kopya

6- Örnek

7- Kalıp

8- Belirleme

9- Misal

10- Klişe

Şablon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İnşaat ve makine sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan şablon kelimesinin ilk anlamı kalıptır. Yedek parçalar ve makineler de belli bir şablona göre dizayn edilir ve üretilir.

Şablon kelimesi mecazen basmakalıp söz demektir. Çok fazla kullanıldığı için klişe haline gelmiş sözler, şablon olarak nitelendirilir.

Şablon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Şablon kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Üretim ve tasarımda kullanılan kalıp, örnek

İkinci Anlamı: Herkesin duymaya alıştığı tekdüze ve basmakalıp söz

Şablon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Sunum esnasında kullandığınız şablonlar çok işimize yaradı.

(Model anlamında kullanılmış)

2- Kitabını belli başlı şablonlarla değil tamamen sana ait olan fikirlerle yazmalısın.

(Basmakalıp anlamında kullanılmış)