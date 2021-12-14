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Şablon ne demek, ne anlama gelir? Şablon kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şablon#Şablon Nedir
Şablon ne demek, ne anlama gelir Şablon kelimesinin TDK sözlük anlamı

1. yüzyılın ilk yıllarında literatüre giren şablon kelimesi, dilimize Almancadan geçmiştir. Orijinal dilinde ''schablone'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı modeldir. Belli bir örneğe göre hazırlanan tüm çizimler ve şemalar, şablon olarak adlandırılır. Yolların eğimini ölçmek için kullanılan aletlere de şablon denir. Şablon ne demek, ne anlama gelir? Şablon kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Şablon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Numune

2- Biçim

3- Ölçüm

4- Şekil

5- Kopya

6- Örnek

7- Kalıp

8- Belirleme

 9- Misal

10- Klişe

 Şablon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 İnşaat ve makine sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan şablon kelimesinin ilk anlamı kalıptır. Yedek parçalar ve makineler de belli bir şablona göre dizayn edilir ve üretilir.

 Şablon kelimesi mecazen basmakalıp söz demektir. Çok fazla kullanıldığı için klişe haline gelmiş sözler, şablon olarak nitelendirilir.

 Şablon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Şablon kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Üretim ve tasarımda kullanılan kalıp, örnek

 İkinci Anlamı: Herkesin duymaya alıştığı tekdüze ve basmakalıp söz

 Şablon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Sunum esnasında kullandığınız şablonlar çok işimize yaradı.

 (Model anlamında kullanılmış)

 2- Kitabını belli başlı şablonlarla değil tamamen sana ait olan fikirlerle yazmalısın.

 (Basmakalıp anlamında kullanılmış)

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