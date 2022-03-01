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Sabahın zıt anlamlısı nedir? Sabah kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Eğitim#Sözlük#Sabahın Zıt Anlamlısı Nedir
Sabahın zıt anlamlısı nedir Sabah kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Kelimelerin sahip olduğu anlamların zıt anlamları da bulunuyor. Herhangi bir kelimenin tam tersi anlamına sahip olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılıyor. Sabah kelimesinin tam tersi anlamı olan kelimeler kişilerce araştırılıyor. Sabah kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler merak ediliyor. Sabahın zıt anlamlısı nedir? Sabah kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları için tüm detayları derledik.

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Sabah kelimesinin neyi ifade ettiği herkes tarafından biliniyor. Sabah kelimesinin tam tersi anlamı olan kelimelerden birisi de, akşam kelimesidir. Sabah kelimesinin zıt karşılığı, akşam kelimesidir.

 Sabahın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Anlam bakımından her bir kelimenin tam tersi karşılığı bulunur. Anlam olarak birbirine ters olan kelimelerin tamamı, zıt anlamlı kelimelerdir. Sabah kelimesine anlam olarak bakıldığında, tam tersi olan kelimeyi tahmin etmek zor değildir. Sabah kelimesine anlam bakımından ters olan kelime, akşam kelimesidir.

 Sabah Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Herkesin merak ettiği sabah sözcüğünün sahip olduğu zıt anlamlar, internet sitelerinde aranabiliyor. Sabah kelimesinin zıt anlam karşılığı olan sözcükler arasında, akşam kelimesi bulunuyor.

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