Rulman tekniği nedir ve nasıl uygulanır? Top taşıma (rulman tekniği) özellikleri

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Rulman diğer adıyla top taşıma tekniği olarak belirtilen bu öğretim yönteminde öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımı sağlanmaktadır.

Rulman Tekniği Nedir Ve Nasıl Uygulanır?

Rulman adı verilen öğretim tekniğinde öğrenciler bir çemberi andıracak şekilde dizilmektedirler. Çemberin ortasına farklı öğrenciler tarafından başka bir çember daha çizilerek ortada bulunan öğrencilerin yüzleri dış tarafta bulunan öğrencilere dönük olmaktadır. Herhangi bir konunun tartışılması amacıyla kullanılan bu yöntemde tartışmaya öğrenciler sıra ile katılmaktadırlar.

Bu yöntem konuşma halkası yöntemine benzetilse de rulman tekniğinde içteki öğrenciler ile dışta bulunan öğrenciler sadece yüzü kendisine dönük olan öğrenci ile fikir alış verişinde bulunarak etkinliği devam ettirmektedirler. Bu teknikte içi içe iki çember halinde bulunan öğrenciler sandalyeye oturarak belirlenmiş bir konu hakkında sadece karşısında yer alan arkadaşı ile tartışmaktadır.

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Rulman tekniğinde belli bir süre bulunmaktadır. Süre dolduğunda içerdeki ya da dışardaki grupta yer alan öğrencilerden herhangi bir grup bir sandalye kayarak yer değiştirmektedirler. Bu durum sonucunda herkesin tartışma yaptığı eşi değişmiş olmaktadır. Bu değişim sonucunda tartışma konusu yeni eşlerle tekrar tartışılmaktadır. Rulman etkinliğinin en önemli yanı sınıfta yer alan bütün öğrencilerin düşüncelerini birbirlerine aktarmaları olarak ifade edilmektedir.

Top Taşıma (Rulman tekniği) Özellikleri Neler Olmaktadır?

Rulman tekniği sınıf içerisinde öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan ve dersi monotonluktan kurtaran aynı zamanda eğitirken eğlendiren bir öğretim yöntem ve tekniği olarak belirtilmektedir. Bu teknik öğrencilerin karşılıklı olarak birbirlerinin fikirlerini dinledikleri bir süreç olarak belirtilmektedir. Bu tekniğin öğrencilerin etkin öğrenmelerine katkı sağlayacak pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır:

- Rulman tekniği öğrenciler arasındaki iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.

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- Öğrenciler top taşıma tekniği sayesinde konular hakkında farklı bakış açıları geliştirebilmektedirler.

- Öğrencilerin empati yapma yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayan bir teknik olarak belirtilmektedir.

- Öğrenciler rulman tekniğinin uygulandığı derslerde sıkılmayarak derse aktif bir şekilde katılım sağlamaktadırlar.

- Top taşıma tekniği öğrencilerin her birine kendini ifade etme olanağı sağlamaktadır.

- Rulman tekniğinde öğrenciler herkes için geçerli olan bazı kurallara uymaları gerektiğini de öğrenmektedirler.

Rulman tekniği adını uygulamanın şeklinin rulmana benzemesinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Bu teknik uygulanırken 3 ya da 4 kez tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede öğrenciler farklı arkadaşlarının görüş ve düşünceleri hakkında fikir sahibi olarak farklı çözümler olduğunu öğrenmektedirler. Rulman tekniğinin en önemli faydası da öğrencilere zengin bir bakış açısı kazandırmak olmaktadır. Rulman tekniği uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

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- Öğrenci merkezli bir yaklaşım olduğu için öğrencilerin aktif katılımını gerekli kılmaktadır.

- Zengin bir bakış açısı ile olayların değerlendirilip çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır.

- Öğrencilerin dinleme yetenekleri ile beraber empati yapmalarını sağlamaktadır.

Rulman tekniği uygulanırken öğrencilerin tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu sayede sağlıklı fikir alış verişinde bulunmalarına destek olmaktadır. Öğretmenin öğrencileri fikirlerini ifade etmeleri için cesaretlendirmesi gerekmektedir.