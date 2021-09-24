Röportaj nasıl yazılır? TDK'ya göre röportaj kelimesinin doğru yazımı..

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Röportaj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Görüşme

2- Söyleşi

Röportaj Nasıl Yazılır?

İngilizce kökenli bir sözcük olan röportaj, orijinal dilinde ''reportage'' şeklinde yazılır. Türkçede ise bu kelimenin doğru yazımı ''röportaj'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Röportaj Kelimesinin Doğru Yazımı

Röportaj kelimesi İngilizcede raporlamak, kayıt altına almak ve bildirmek manasına gelen ''report'' kelimesinden türetilmiştir. TDK'ya göre Röportaj sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

RÖPORTAJ - Doğru

ROPORTAJ - Yanlış

REPORTAJ - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Ünlü müzisyen ile gerçekleştireceğim röportaj için çok heyecanlıyım.

(Doğru)

2- Aniden rahatsızlandığım için roportajı yarıda kestik.

(Yanlış)