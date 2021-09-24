Röportaj nasıl yazılır? TDK'ya göre röportaj kelimesinin doğru yazımı..

Röportaj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Görüşme
2- Söyleşi
Röportaj Nasıl Yazılır?
İngilizce kökenli bir sözcük olan röportaj, orijinal dilinde ''reportage'' şeklinde yazılır. Türkçede ise bu kelimenin doğru yazımı ''röportaj'' şeklindedir.
TDK'ya Göre Röportaj Kelimesinin Doğru Yazımı
Röportaj kelimesi İngilizcede raporlamak, kayıt altına almak ve bildirmek manasına gelen ''report'' kelimesinden türetilmiştir. TDK'ya göre Röportaj sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
RÖPORTAJ - Doğru
ROPORTAJ - Yanlış
REPORTAJ - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Ünlü müzisyen ile gerçekleştireceğim röportaj için çok heyecanlıyım.
(Doğru)
2- Aniden rahatsızlandığım için roportajı yarıda kestik.
(Yanlış)