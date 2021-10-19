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Romanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Romanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Romanya#Ülke#Kıta
Romanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Romanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Bağımsızlığını 9 Mayıs 1877 yılında kazanmış olan Romanya, bir yıl sonra tüm Avrupa ülkeleri tarafından resmi olarak tanındı. Romanya'nın ulusal marşı Deşteaptă-te, române'dir. Nüfusu yaklaşık 20 milyon olan Romanya Avrupa'nın en kalabalık 10 ülkesi içerisinde yer alıyor. Romanya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Romanya'nın en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ilk 5 ülke şunlardır: 1- Almanya

 2- İtalya 3- Macaristan 4- Fransa 5- Polonya

 Romanya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Romanya, Avrupa kıtasında yer alır.

 Romanya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Romanya Kuzey Yarım Kürede ve Balkan Yarım adasında bulunmaktadır. Sınır komşuları ise Ukrayna, Bulgaristan ve Sırbistan'dır.

 Romanya Hangi Dine Mensup?

 Anayasası laik olan Romanya'da resmi din yoktur. Buna karşın nüfusun büyük çoğunluğunu Ortodokslar oluşturur.

 Romanya Hangi Dili Konuşuyor?

 Romanya'nın resmi dili Rumence'dir. Bunun dışında ülkenin yaklaşık %35'i İngilizce bilmektedir.

 Romanya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Sovyetler Birliğinin dağılmasından ardından bağımsızlığını ilan eden Romanya'da Rumen alfabesi kullanılmaktadır. Yazı sistemi ise Türkiye'de olduğu gibi Latin alfabesidir.

 Romanya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Romanya, diğer Avrupa ülkeleri gibi Miladi takvim kullanılmaktadır. Bu takvimin diğer Gregoryen takvimidir.

 Romanya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Romanya Avrupa Birliğine üye olmasına rağmen Euro değil Rumen Leyi kullanmaktadır. Rumen Leyi'nin diğer adı RON'dur.

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#Romanya#Ülke#Kıta

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