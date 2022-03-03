Roma medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Roma uygarlığı tarihi ve önemli eserleri

Haberin Devamı

Roma İmparatorluğu çok geniş bir coğrafyada, yüzlerce yıl hüküm sürmüş ve sonraki yüzyıllara da damgasını vuracak kadar gelişmiş bir medeniyet oluşturmuştur.

Roma Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Roma Medeniyeti M.Ö 9.yüzyılda bugünkü İtalya yarımadasında kurulmuştur. Bir şehir devleti olan kurulan Roma İmparatorluğu daha sonra genişleyerek büyük bir İmparatorluk haline gelmiştir.

Roma Medeniyeti'nin Özellikleri Nelerdir?

Roma İmparatorluğu küçük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Daha sonraki yüzyıllarda ise topraklarını kıtaları aşacak biçimde genişletmiştir. Efsaneye göre Roma kentini Roma ve Remulus isimli iki kardeş kurmuştur. Tarihçilere göre Roma şehir devletinin kuruluşu M.Ö 753 tarihine dayandırılmaktadır. Roma Medeniyeti'nin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Haberin Devamı

Önce bir şehir devleti olarak kurulmuş daha sonraki dönemlerde ise sırasıyla: monarşi, oligarşi, ve cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye geçiş yaparak çok farklı yönetim şeklini tatbik etmiş bir medeniyettir.

Roma İmparatorluğu tam 1200 yıl varlığını sürdüren bir imparatorluk olmuştur.

Roma İmparatorluğu Batı Avrupa ve Akdeniz'i çevreleyen coğrafi bölgede etkin olmuştur.

Roma İmparatorluğu 395 yılında İmparator I. Theodosius tarafından ikiye bölünmesi ile ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak varlıklarını sürdüren iki devlet ortaya çıkmıştır.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Bizans (İstanbul) idi. 1453 yılında Osmanlı Padişahı Fatih sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiştir.

Roma Uygarlığı Tarihi Ve Önemli Eserleri

Roma uygarlığının bugüne bile etkisi devam çok sayıda eserleri ve tesiri vardır. Roma uygarlığının tarihi ve önemli eserlerini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

Roma İmparatorluğu kültürel olarak yoğun biçimde örnek aldığı "Antik Yunan" ile birlikte "Klasik Antik"te yer alır.

Roma İmparatorluğu'nun kültürel mirasının izlerini bugün de hala sürdürmektedir. Bilinen "Roma Rakamları" bu medeniyette miras kalmıştır.

Haberin Devamı

Antik Roma'nın Batı dünyasındaki hukuk, savaş, sanat, mimari, edebiyat, teknoloji ve dil konularının gelişime büyük katkısı olmuştur.

Antik Roma'dan kalan mimari eserlerinin kalıntılarını hüküm sürdükleri hemen her coğrafyada bulmak mümkündür. Anadolu'da da Roma döneminden kalma tiyatrolar, su kemerleri, bilhassa adıyla anılan "Roma hamamları" na rastlamak mümkündür.

Roma hukuku ise hala ders olarak Batı Medeniyetlerinin Hukuk Fakültelerinde okutulmaktadır.

İmparator 1.Justinıanıus Kanunnamesi en önemli eserlerden birisidir.

Roma küçük bir şehir devleti iken sınırlarını genişleterek büyümüş ve sonraki dönemde Cumhuriyet ile yönetilmiştir. "Senato" kavramı bu uygarlıktan çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roma uygarlığının Cumhuriyetle yönetildiği dönemde meclise bezer bir yapı da vardı, buna "Comitia Tiributa" denilmekteydi ve yasalar onaylanarak çıkarılıyordur.

Roma şehrinin nüfusu bir dönem 1.000.000'un üzerine çıkmıştır ki; bu ö dönem için inanılmaz büyük bir sayıydı. Londra'nın bile 19.yy. başında bu nüfusa sahip olduğu düşünüldüğünde Antik Roma'nın ne denli önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır.

Bugün İtalya'nın başkenti olan Roma'da hala tarihi "kolezyum" Roma uygarlığının bir eseri olarak durmaktadır.

İmparatorluğun ekonomisi tarım ve ticaret ağırlıklıydı. Çok geniş doğal kaynaklara ve insan kaynağın sahip olan Roma İmparatorluğu çok zengin ve refah dönemler geçirmiştir.

Haberin Devamı

Roma uygarlığı mimaride inanılmaz ve muhteşem eserler bırakmıştır, yollar, su yolları, sarnıçlar, kaleler ve hamamlar bunlardan sadece bazılarıdır.