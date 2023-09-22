Robot köpek ‘Proteo’ tehlikeye koşacak

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Çayan Baykal, öğrencilik yıllarından beri robot köpek ‘Proteo’ üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mezun olur olmaz İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kendi girişimi olan ‘Hyperever’ şirketini kuran Baykal, iki kurucu ortağı ve 7 ekip arkadaşıyla robot köpek teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ekip, ‘Proteo’ ile bu yıl TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen ‘Girişimcilik Yarışı’nda ‘Uzay, havacılık ve savunma’ kategorisinde birincilik kazandı. Robot köpeklerin özellikle nükleer santrallarda çalışmak için geliştirildiğine dikkat çeken Çayan Baykal, ‘Proteo’nun ise savunma sanayisinde de kullanılacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

MAYIN İMHA EDECEK

‘Proteo’ ile dünyada robot köpek teknolojisinin öncüsü olmayı hedefleyen Baykal, şunları söyledi: “İnsan hayatı için tehlikeli olan iş ve alanlarda robot köpek gibi teknolojilerin kullanılabilir olmasını amaçlıyoruz. Bu sebeple savaş bölgeleri, nükleer santral gibi alanlarda robot köpeğin görev almasını sağlayacağız. Üzerine yükleyeceğimiz termal kamera, robot kol ve sensörlerle kendine verilen görevleri gerçekleştirebilecek. Üstüne eklenecek robot kollar sayesinde de, görev alanında kablo kesmek ya da mayın imha etmek gibi riskli işleri tamamlayabilecek.”

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AJAN GİBİ ÇALIŞACAK

Savunma sanayisi alanında tamamen bir ajan gibi çalışacak olan ‘Proteo’, operasyon bölgesine askerden önce giderek çevrede olan biteni aktaracak. Geri dönememe ihtimaline karşı bilgileri olay yerinden anında iletmiş olacak. Ayrıca, farklı boyutlarda da tasarlanarak istenilen alan ve yerlere kolayca girebilecek.

‘BİRİNCİLİK SÜRPRİZ DEĞİL’

TEKNOFEST’e başvurduklarında ellerinde robot köpeğin sadece bir bacağının olduğunu söyleyen Çayan Baykal, “Sunumlarda prototipi ve robotun simülasyonlarını gösterdik. Jüri fikri anlayınca çok beğendi. Ardından bu süreç bizi birinciliğe taşıdı. Birinci olmayı bekliyorduk, sürpriz olmadı. Çünkü projemize çok güveniyorduk. Yarıştığımız kategoriye 357 başvuru vardı. Finale ise sadece 15 takım kalmıştı” diye konuştu